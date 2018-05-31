高雄蚊子有瘧疾？疾管署：散布謠言可處50萬罰款

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）前幾日高雄林園爆發2起日本腦炎案例，今（31）日有網友在網路上疑似散布不實謠言，內容提及日本腦炎患者居家附近的蚊子遭檢出登革熱及瘧疾。疾管署嚴正否認，警告散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，最高可處新臺幣五十萬元罰金

有網友今（31）日凌晨於國內BBS站「批踢踢實業坊（又稱PTT）」發布一則標題為「高雄蚊子有毒」之文章，內容提及高雄市政府衛生局近期於日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，另有檢出登革熱及瘧疾。

疾病管制署嚴正澄清，針對高雄市提供的病媒蚊檢體，截至目前實驗室僅由高雄市林園區某豬舍一處掛燈捕獲之三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，未發現任何可能帶有登革病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊或可能帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊，該網友文章資訊明顯與事實不符，且國內自1965年起已為瘧疾根除地區，今（2018）年迄今亦無本土感染登革熱病例。

疾管署表示，依據傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，最高可科新臺幣五十萬元罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。提醒民眾勿未經查證即散播、轉傳不實傳染病資訊，以免觸法。