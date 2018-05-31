和逸飯店&慕軒飯店 謝師宴專屬優惠 揪團感恩更超值

六月鳳凰花開，國泰商旅旗下飯店品牌HOTEL COZZI和逸飯店‧高雄中山館及MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店為今年謝師宴量身打造出多項優惠：和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳即日起至2018/6/30提供午晚餐謝師饗宴，午餐每人不到NT$400就可享海陸精選主餐和輕食沙拉吧；晚餐則提供中式圓桌合菜或西式自助餐二選一，用餐滿20人再加送午餐餐券。慕軒飯店的GUSTOSO義大利餐廳即日起至2018/8/31推出義式風格自助百匯，分為平日每人NT$700+10%、假日每人NT$900+10%，還可免費使用麥克風及投影設備，訂席滿40人享1人免費和獨立包廂空間，讓師生們以實惠價格享受星級饗宴。

HOTEL COZZI和逸飯店‧高雄中山館30樓的Cozzi THE Roof餐廳空間寬敞擁有高空景色，不僅能愜意地品嚐佳餚，還能拍出絕佳美照。Cozzi THE Roof餐廳特別推出午晚餐謝師饗宴，午餐每位NT$360+10%享主餐還有精緻冷盤、季節水果、甜點、冰淇淋等豐富輕食沙拉吧。晚餐時段可選擇中式圓桌合菜NT$6,000+10%，還提供卡拉OK租借讓師生一同歡唱享樂；或選擇西式自助餐每位NT$600+10%，能客製喜歡的菜色內容。用餐滿20人即加贈價值NT$360+10%的午餐餐券乙張，還搭配啤酒和紅酒優惠，絕對讓師生們擁有充滿笑聲的歡樂時光。

GUSTOSO義大利餐廳位於MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店二樓，舒適用餐空間加上多樣化菜色，堪稱謝師宴的最佳場所。「謝師感恩派對」特別以義式自助百匯，提供平日每位NT$700+10%和假日每位NT$900+10%，多達30種以上的歐陸料理讓你品嘗。餐廳還免費提供接待桌、指引海報、麥克風及投影設備，訂席滿40人即享1人免費，以及獨立包廂空間用餐，達到揪團人數再招待無酒精特調雞尾酒一缸，幫師生們創造難忘的美好回憶。