新住民生活適應輔導班  新住民的「心」娘家

新北市新住民超過10萬名，為了協助、照顧這群來自不同國家的新住民朋友，各戶所不僅開辦生活適應輔導班，協助新住民快速融入臺灣社會，也不定期舉辦各項活動，提供新住民朋友們聚會、連繫情感的管道，讓來自世界各地的新住民在臺灣都能感受到家的溫暖。

來台已經16年的呂阿娜，因丈夫早逝，舉目無親下獨力扶養兩個女兒，現在女兒逐漸長大，她有更多的時間和朋友四處走走，享受台灣的美食、美景，看似樂天的她，其實初來台灣吃盡苦頭，如果不是當時戶所生活適應輔導班的輔導員協助，她不敢想像如何走出生活的困境。

呂阿娜來台結婚6年老公便因病過世，當時的她只在新住民識字班學了兩年中文，及生活適應輔導班上了適應課程，不管是國語還是台語都不流利，頓失依靠的她，卻必須一肩扛起扶養兩個幼女的責任，她不知道一個人該怎麼辦，唯一可求助的就只有時常關心新住民的瑞芳戶所劉小姐。

在劉小姐幫忙下，阿娜找到了夜間清潔工作，自己又透過朋友找到了手套工廠的工作，一天兼兩份工，努力把女兒養大。心存感激的阿娜，直到現在還是會經常帶著親手做的美食回到瑞芳戶所請同仁品嘗，周邊有新住民朋友也會鼓勵她們來上生活適應輔導班，因為戶所人員發自內心的服務，早讓這裡成為她的「心」娘家。

民政局戶政科長顏耀明表示，107年度「外籍與大陸配偶生活適應輔導班」將於6月起陸續在各戶所開班，內容豐富、完全免費，課程包括生活輔導、居留與定居、地方風俗民情、就業、親職教育等，除了有各領域專業講師帶領，還可透過課堂上與姐妹們交流增進彼此感情，組成相互支援的網路。

另外，有孩子的外籍配偶們來上課也不用擔心小孩沒人照顧，戶所還有孩子們的專屬空間，不怕找不到媽媽，並有熱心的志工媽媽和替代役陪他們一起玩玩具，讓媽媽們可以安心上課，歡迎有興趣的新住民朋友向各戶所報名。