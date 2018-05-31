促轉會成立　蔡英文：台灣的轉型正義將從國際經驗中學習

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）繼白色恐怖綠島紀念園區與白色恐怖景美紀念園區皆於日前舉行揭牌儀式後，蔡英文總統今(31)日主持「促進轉型正義委員會布達暨揭牌典禮」，讓促轉會成為民主政治的創新基地。

蔡總統致詞時表示，台灣民主化已經超過三十年。過去我們並不是沒有意識到轉型正義的重要性，但是相關的工作，只停留在發放補償金，或者頒發回復名譽證書這些作業上面。

她指出，我們必須承認，過去政府一直沒有做到系統性的真相調查，沒有釐清加害者的責任。過去政府也沒有為政治受難者，建立司法平反的機制。

這些工作沒有做好，讓台灣困在歷史的傷痕當中，無法進入對話以及和解的階段。今天，我們終於要走出這樣的困境。

她說，促轉會成立之後，我們就會跟許多國家一樣，擁有專門推動轉型正義的機構。促轉會的第一個任務，就是提出一份威權統治時期的真相調查報告，這一份調查報告不會關起門來寫。

「我們要運用更嚴謹的研究方法、更多新出土的檔案史料，完成一份經得起嚴格檢驗，同時被各界所認同的調查報告。我們要告訴台灣的社會，國家當年做錯了什麼？誰該負責？體制的問題在哪裡？如何確保我們不會再犯？」

促轉會委員的專業，包括了歷史、法律、精神分析等各領域。這代表促轉會將致力於司法平反、心理療癒、以及社會教育等轉型正義的不同面向。

蔡總統說，台灣的轉型正義，將從國際經驗中學習。但是她相信，「我們的成果，不但會具有國際水準，也會把具有台灣特色的轉型正義，回饋給國際社群。」

總統表示，促轉會是一個推動轉型正義的機關，也是民主政治的創新基地。我們將在這裡深化社會對話的模式。我們將在這裡掀起歷史的反省。我們將在這裡，帶領整個社會，重新認識台灣人共同的過去，打造共同的未來。

「我們可能是最後一個，威權體制的參與者和受害者，同時生活在島嶼上的世代。現在不做，我們將永遠錯過對歷史交代的機會。」

領導南非實現轉型正義的屠圖（Desmond Tutu）主教曾經提醒世人，任何人都無權說「讓過去的事過去吧」，除非直視過去的核心，否則我們就會不斷被過去糾纏。蔡總統還說，這是我們要跟威權時代，做個了斷的時候。只有跨出這一步，台灣的民主才算真正的鞏固。