中國不斷打壓台灣  卜睿哲：效果「適得其反」

美國前在台協會主席卜睿哲（左）30日指出，中國近來一連串打壓台灣的作為，只會適得其反。中央社

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國前在台協會主席卜睿哲30日說，中國壓縮台灣的國際空間，強迫外國航空業更改對台灣的表述，這些動作只會「適得其反」，對中國想在台灣議題上達成的目標，毫無幫助。

關於美國今年取消邀請中國解放軍參與環太平洋軍演（RIMPAC）後，是否該邀請台灣參加，卜睿哲說，在安全合作上，最重要的是持續深化美台雙方軍事關係。美台人員其實互動頻繁，儘管很多雙方間的軍事交流與合作從未曝光，「但這其實是好事」，這樣低調的往來，才能確實強化台灣的軍力。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）美東時間30日下午舉行「回顧總統蔡英文執政兩年」研討會。根據中央社報導，除台灣的內政問題，美國學者對台灣面臨的外交挑戰、美台關係及兩岸關係也多有著墨。

卜睿哲（Richard Bush）談到包括中國對台灣國際空間的壓縮、多國航空公司遭施壓更改台灣為「中國．台灣」，以符合北京要求。他認為，美國政府部門可以做得更多。



首先，他指出，美國不論是總統川普、國務卿蓬佩奧或資深官員，在和中方相應層級官員面對面時，都應清楚表明美國的態度。也就是美國和台灣都沒有試圖要改變台海現狀，是中國改變現狀，對中國想進一步在台灣議題上達成的目標「毫無幫助」。



另外，他呼籲，中國近來行為如此惡劣，美國在台協會（AIT）台北辦事處即將於6月12日舉辦新址落成典禮，川普政府應派部長級官員赴台。

​他認為AIT新大樓落成啟用，是美台關係的里程碑，過去也有美國部長級官員訪問台灣，這有前例可循。

卜睿哲也很關心台灣的經濟發展。他認為，台灣對美國及美國的利益非常重要，美國在與台灣貿易談判時，應有不同方式，美國和台灣應首先啟動「雙邊投資協議」（BIA）的協商，這符合美台雙方利益。而因為美豬與美牛的市場准入問題讓談判拖延，在他看來「並不合理」。