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反映國際局勢　美軍太平洋司令部改名「印太司令部」

有鑑於印度洋與太平洋間的關聯性日增，美軍太平洋司令部，即日起更名為美軍印度-太平洋司令部。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/05/31 21:18

美軍「太平洋司令部」更名儀式，30日在夏威夷珍珠港舉行。翻攝www.defense.gov

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國國防部長馬提斯30日表示，為反映印度洋在美國戰略上的重要性日增，美軍最大且老字號的司令部－「太平洋司令部」即日起更名為「印太司令部」。

馬提斯（Jim Mattis）30日在夏威夷珍珠港的儀式上指出：「有鑑於印度洋與太平洋間的關聯性日增，今天起我們將美軍太平洋司令部（United States Pacific Command，USPACOM），更名為美軍印度-太平洋司令部（US Indo-Pacific Command）。」


美國國防部長馬提斯致詞。翻攝www.defense.gov

馬提斯同時也參加美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）的惜別會。哈里斯被川普總統提名出任美國駐南韓大使，遺缺將由海軍上將戴維森接替。

這次更名可說是華府對抗中國在亞太地區影響力的明顯動作。北京正如火如荼推動「一帶一路」全球基礎建設，並在東南亞國家投資。

馬提斯30日致詞的時候意有所指地說：「印太有『許多帶』跟『許多路』（the Indo-Pacific has many belts and many roads），美國會持續維護印太地區的穩定，加強此區域國家間的互惠與公平貿易，而非弱肉強食般的經濟掠奪。」

預計將成為美國新任駐南韓大使的美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）表示，北韓仍是亞太地區和平最迫切的威脅，美國無法接受擁有核武的北韓。另一方面，中國的「霸權夢」，則是華府最大的長期挑戰。

 
美軍
太平洋司令部
印太司令部

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