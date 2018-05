反映國際局勢　美軍太平洋司令部改名「印太司令部」

美軍「太平洋司令部」更名儀式,30日在夏威夷珍珠港舉行。翻攝www.defense.gov

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)美國國防部長馬提斯30日表示,為反映印度洋在美國戰略上的重要性日增,美軍最大且老字號的司令部-「太平洋司令部」即日起更名為「印太司令部」。



馬提斯(Jim Mattis)30日在夏威夷珍珠港的儀式上指出:「有鑑於印度洋與太平洋間的關聯性日增,今天起我們將美軍太平洋司令部(United States Pacific Command,USPACOM),更名為美軍印度-太平洋司令部(US Indo-Pacific Command)。」



美國國防部長馬提斯致詞。翻攝www.defense.gov

馬提斯同時也參加美軍太平洋司令哈里斯(Harry Harris)的惜別會。哈里斯被川普總統提名出任美國駐南韓大使,遺缺將由海軍上將戴維森接替。



這次更名可說是華府對抗中國在亞太地區影響力的明顯動作。北京正如火如荼推動「一帶一路」全球基礎建設,並在東南亞國家投資。



馬提斯30日致詞的時候意有所指地說:「印太有『許多帶』跟『許多路』(the Indo-Pacific has many belts and many roads),美國會持續維護印太地區的穩定,加強此區域國家間的互惠與公平貿易,而非弱肉強食般的經濟掠奪。」

預計將成為美國新任駐南韓大使的美軍太平洋司令哈里斯(Harry Harris)表示,北韓仍是亞太地區和平最迫切的威脅,美國無法接受擁有核武的北韓。另一方面,中國的「霸權夢」,則是華府最大的長期挑戰。

Secretary James N. Mattis, Secretary for @DeptOfDefense, announces the renaming of U.S. Pacific Command to U.S. Indo-Pacific Command to recognize the increasing connectivity between the Indian & Pacific Oceans and America's commitment to the #IndoPacific! pic.twitter.com/PXk8eeRoWW