駐泰處召集泰華僑團　助朱宗慶打擊樂團到曼谷表演

（台灣英文新文 / 國際組 綜合報導）駐泰國台北經濟文化辦事處協助，泰華各界僑團主辦「 朱宗慶打擊樂團參加曼谷國際舞蹈音樂節」表演活動， 於5月30日假辦事處召開第一次籌備會議， 討論宣傳行銷、票務整合、財務等相關事宜。

駐泰代表童振源邀集泰國台灣會館張文平主席、 世界華人工商婦女企管協會泰國分會袁家珮前會長、 泰國磐楷聯誼會郭修敏執行長、吞武里台商聯誼會林清俊準會長、 曼谷台商聯誼會林根源會長、大玲昌獅子會張博淵會長、 吞武里台商聯誼會許登越秘書長等十餘個僑團代表經過充分討論， 初步決定於今年8月29日上午將邀請朱宗慶老師率團員來曼谷， 參加表演活動「Stunning Virtuosity」的宣傳記者會， 介紹該團給泰國社會各界認識，並將介紹9月16日表演的內容。

籌備會中大家一致讚揚朱宗慶打擊樂團在世界上一流打擊樂團的成就 ，並爭相認購票券， 也非常期待台灣的文化藝術代表品牌驕傲可以來泰國表演， 讓泰國民眾能進一步認識台灣文化，促進台泰文化的雙向交流。

朱宗慶先生出生於台灣台中市大雅區， 為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監、打擊樂家、 藝術及教育行政工作者。他畢業於現在的國立臺灣藝術大學， 隨後至奧地利國立維也納音樂院深造，師事華特．懷格（ Walter Veigl）教授及維也納愛樂前打擊樂首席理查．霍賀萊納（ Richard Hochrainer）教授。1982年獲打擊樂演奏家文憑， 為華人世界獲得該項文憑之第一人。1986年1月成立朱宗慶打擊樂團， 為台灣第一支專業的打擊樂團，並數度赴歐、美、亞、 澳等多國演出。1993年創辦「TIPC臺灣國際打擊樂節」， 每三年舉辦一次，讓台灣的擊樂與世界同步。