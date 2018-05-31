紅藜不含麩質 具抗氧化效果 但這類患者要少吃！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）紅藜被譽為神奇的「穀類紅寶石」，富含多種營養成分、營養價值高，特別適合老人、幼兒和孕婦，近年來成為養生族群口中的「超級食物」。以下臺中慈濟醫院營養科臨床營養組楊盈芝組長，為大家說明紅藜的營養價值和正確食用方式！

豐富膳食纖維

膳食纖維每日建議量為25-35克，而紅藜每100克就含有10-15克膳食纖維，是一般白米飯15-20倍；足夠膳食纖維攝取可增加飽足感及維持腸道菌叢完整性，但因為紅藜屬於全穀的一種，攝取同時就必須減少其他主食類份量。

另外，飲食中若有較高的膳食纖維會使得醣類的消化吸收率降低，屬於低升糖指數食物，可減緩餐後血糖的上升速度。

含抗氧化類黃酮物質

因含有豐富植物多酚成分，所以具有抗發炎、抗氧化效果。

必需胺基酸含量優於其他穀類

一般白米中缺乏人體所需之必需胺基酸（離胺酸Lysine），所以必須要補充豆類食物來彌補，而紅藜中此種必需胺基酸含量高，所以在米飯中添加紅藜就可以達到蛋白質互補的功效，提高蛋白質的吸收效率。

不含麩質

對於含麩質食物過敏是一種自體免疫性疾病，可能造成腸胃道不適情況發生（如乳糜瀉），而紅藜不含麩質，所以可以用來代替對麥製品過敏的人來食用。

多元不飽和脂肪酸比例較高

紅藜中油脂量雖然不高，但是以多元不飽和脂肪酸佔較高比例，所以相較於其他全穀類來說，有保護心血管的效果。

紅藜飲食是否適合每個人？

紅藜和其他全穀雜糧類一樣，都有較高的鉀含量，一般健康成人攝取較高的鉀時，可透過腎臟代謝出去，但是若為腎功能不全及腎衰竭患者，對鉀的代謝能力降低，就可能造成高血鉀的問題，故建議應與醫師或營養師討論後再補充。