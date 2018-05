全台灣最棒的工作 週薪35k到外島當島主

(台灣英文新聞/黃慧瑜 台北報導)記得幾年前「世界最棒工作The Best Job In The World」嗎?優勝者可以在澳洲的某座小島擔任島主,全世界各地旅遊好手紛紛搶破頭爭取這難得的機會,現在,不需遠赴海外,這個夢想在臺灣就可以實現了!交通部觀光局正在招募台灣10⁺島島主,除了天天看著無敵海景,更有每週週薪35k極度吸引人的薪水!

交通部觀光局將2018主軸定為海灣旅遊年,以探索台灣10⁺島為品牌發想,將台灣獨特之海灣生態做為重點宣傳,特別舉辦島主徵選活動,期待透過島主影音分享的互動,挖掘出台灣海島更多不為人知的唯美特色,推動全民行銷海灣之旅,帶動新一波海灣旅遊新話題。

參賽者須針對龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島(西嶼)、吉貝、烈嶼(小金門)、東莒島、北竿等10島拍攝60秒海灣旅遊記錄,並以「2018海灣旅遊年」四季在地特色活動、「探索台灣10島」必享體驗、「探索台灣10島」體驗遊程為主題,將作品上傳至YouTube,並將網址提交2018年海灣旅遊MV徵集活動專頁。

只要你年滿20歲,且設籍於台灣、澎湖、金門、馬祖地區,是個熱愛台灣島嶼土地人士,或是在台灣觀光、就學、工作、居住等具有合法簽證的國際友人均可報名參加。詳請請上:探索台灣10+島官網。