全台灣最棒的工作 週薪35k到外島當島主

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）記得幾年前「世界最棒工作The Best Job In The World」嗎？優勝者可以在澳洲的某座小島擔任島主，全世界各地旅遊好手紛紛搶破頭爭取這難得的機會，現在，不需遠赴海外，這個夢想在臺灣就可以實現了！交通部觀光局正在招募台灣10⁺島島主，除了天天看著無敵海景，更有每週週薪35k極度吸引人的薪水！

交通部觀光局將2018主軸定為海灣旅遊年，以探索台灣10⁺島為品牌發想，將台灣獨特之海灣生態做為重點宣傳，特別舉辦島主徵選活動，期待透過島主影音分享的互動，挖掘出台灣海島更多不為人知的唯美特色，推動全民行銷海灣之旅，帶動新一波海灣旅遊新話題。

參賽者須針對龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、烈嶼（小金門）、東莒島、北竿等10島拍攝60秒海灣旅遊記錄，並以「2018海灣旅遊年」四季在地特色活動、「探索台灣10島」必享體驗、「探索台灣10島」體驗遊程為主題，將作品上傳至YouTube，並將網址提交2018年海灣旅遊MV徵集活動專頁。

只要你年滿20歲，且設籍於台灣、澎湖、金門、馬祖地區，是個熱愛台灣島嶼土地人士，或是在台灣觀光、就學、工作、居住等具有合法簽證的國際友人均可報名參加。詳請請上：探索台灣10＋島官網。