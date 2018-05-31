入夏產地水果價就大崩盤？！　是中傷或真有其事

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）入夏水果就大崩盤？！今年氣候平順、少雨水，讓鳳梨、香蕉等各種夏季水果都大豐收，造成價格波動，讓農民苦不堪言。有媒體報導農民怒批政府官員粉飾太平，對於產量過盛問題「麻木不仁」。

嘉義縣政府最近幾天接到不少抗議電話，反映香蕉產地價格不是全部都賣1元，呼籲外界不要再傷害產地，傷害蕉農。

綜合中國時報與自由時報的報導，蔡英文總統日前在網路上協助果農賣玉荷包，如今卻傳出鳳梨、香蕉產地價格崩盤。例如嘉義縣竹崎鄉蕉農張加和就苦笑說，這2、30公斤的生蕉，可能賣不到30元！

嘉義縣議員何子凡28日在臉書PO文表示，執政者似乎都忘了這半年來各種蔬菜、水果盛產價崩，基層農民哀鴻遍野的處境，依然醉心在權力的爭逐，早已忘記當初是靠著農民、勞工等基層選票起家，終至取得中央執政。

他指出28日當天產地的鳳梨與香蕉價格分別為，台蕉每公斤收購價格A級6元/B級3元/C級1元；鳳梨每台斤收購價格A級6元/B級4元/C級2元。他擔心「接下來還有木瓜、荔枝、龍眼、火龍果…」的產地價也會跟著波動。

農糧署副署長蘇茂祥29日親上火線回應，香蕉產地價格最高每公斤6元是夏季正常價格，何子凡則痛批「官就是官」，怒指官員用台北果菜市場交易價來反駁產地收購價過低。

農糧署30日針對有關報載產地香蕉價格跌至個位數表示，產地青香蕉品質概分2至3級，其中合格品佔比至少8成以上，次級品所佔比例低，該署早已在5月中旬即函請地方政府公告加工，以減少次級品上市干擾價格。

農糧署還說，近期水果價格已經回升，尤其鳳梨隨著外銷量增加，目前產地價格已由每公斤10元上揚至15元。該署強調，為確保農民收益，在農產品價格接近監控價格前，即採行各項產銷調節措施，籲請媒體或民代應合理說明產地價格及必要性管銷費用，避免誤導消費者，再次傷害農民。

至於鳳梨的狀況，高雄大樹區果樹班產銷班第2班班長楊義子表示，今年鳳梨價格崩盤是20年來最慘一次，其中原因在於缺乏外銷市場。據一位屏東的農民透露，中國廣東、海南等地的鳳梨產量增加，排擠到台灣外銷訂單。

台南市代理市長李孟諺24日緊急在臉書Po文，呼籲勿再傷害農民辛苦整年的豐收，因為「最近有心人士持續透過社群軟體散播鳳梨泡在水中的影片，指稱是鳳梨滯銷被傾倒在水中。其實這段影片已經證實來自中國廣東徐聞縣，但圖片經轉傳已誤導消費者，且影響價格。」

鳳梨。(照片由農委會提供)