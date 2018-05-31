香港查獲近千斤魚翅　新加坡航空莫名成了受害者

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）走私魚翅再添一樁！有不肖商人自斯里蘭卡發貨，貨櫃混入近1000公斤的瀕危鯨鯊乾魚翅，蒙騙早已宣布禁運魚翅的新加坡航空公司運至香港，也讓香港在打擊非法走私野生動物的努力蒙塵。

美國環保組織Sea Shepherd本(5)月30日在官網揭露，5月11日香港Sea Shepherd就注意到一櫃源自斯里蘭卡貨物走私鯨鯊魚翅，途徑新加坡轉往香港，以「海味乾糧」名義，矇騙新加坡航空。不肖者業利用合法的魚鰭貨品掩護非法，走私近1000公斤瀕絕鯨鯊魚翅。環保組織待貨櫃被運往香港貨倉儲存後，採取突擊檢查的方式揭露這起非法走私案件。

海洋守護者協會亞洲總監斯托克斯（Gary Stokes）表示，新加坡航空已成為這些魚翅走私販的另一名受害者。不肖業者以「海味乾糧」名義提出貨運申報來規避查驗，並以此方式滿過航空公司。

新加坡媒體《聯合早報》向新加坡航空公司詢問走私魚翅案的處置方式，新航發言人回應「已把涉事發貨人『Win Lee Fung Ltd』列入黑名單」。並且已經向各個工作站發出訊息，提醒他們對「海味乾糧」的品項進行拖運的貨物進行抽樣檢查，以確保當中沒有魚翅，尤其是源自斯里蘭卡的更要加強隨機檢查；新加坡航空公司自2014年起已經禁止運送魚翅。

法新社報導，香港是世界上最大的魚翅貿易中心之一，儘管當地仍然有餐廳與其他商貿持續往來，對於瀕臨滅絕的鯊魚種類早已被禁止捕食。另外，許多航空公司、船運公司因受到環保組織的施壓早已停止魚翅的運送。

據世界自然基金會(World Wild Fund)的統計，每年有近7,000萬隻的鯊魚遭到殺害，其中包括瀕臨滅絕的鯊魚種類。

雖然在香港食用魚翅的量已大量減少，但每年仍有龐大的魚翅被運往當地，再商轉到中國大陸。Sea Shepherd呼籲香港政府應加強法規以對抗野生動物的非法走私。