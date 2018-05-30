2018大安沙雕音樂季  來大安賞沙雕聽音樂、暢遊臺中海線風光

（台灣英文新聞 / 廖秋煌報導）由臺中市政府觀光旅遊局主辦的「2018大安沙雕音樂季」是臺灣中部的夏季濱海盛事，今（107）年將於6月2日至6月18日熱鬧展開，今年突破往年單座沙雕創作方式改以「共構式聯座雕法」，以「大安沙雕星球」為主題，結合了「2018臺中世界花卉博覽會」主題-花現GNP進行創作，還有樂團演唱、親子沙雕DIY等活動，歡迎民眾前來大安賞沙雕、聽音樂，感受臺中的海線之美。

觀旅局特別於今(30)日在大安濱海樂園，由臺中市政府觀光旅遊局陳盛山局長主持活動宣傳記者會。「大安沙雕音樂季」今年邁入第8年，活動已逐漸建立口碑，成為中部地區民眾夏天消暑好去處。

觀旅局表示開幕晚會當天，大安區農會提供肉鬆禮盒、維他露基金會提供舒跑、麗寶樂園提供天空之夢摩天輪門票等多項好禮抽獎，歡迎大家千萬不要錯過。

陳局長致詞表示，今年為期17天的活動，透過16個主題、共計20座沙雕作品相互串聯，在視覺感上創造綿延不斷的，海天一線形塑出宏偉壯觀之感，讓民眾在初夏來到海灘玩沙戲水、欣賞精彩的沙雕創作，一起用心傾聽大自然傳達的訊息。

陳局長指出，活動除了精彩的沙雕，市府也打造了「搖滾螺絲港」樂團競賽，螺絲港原是大安的舊名，希冀透過音樂競賽活動讓大家看到大安的過去與現在，開幕晚會當日將由全國各地的熱門樂團進行決賽，藉由音樂競賽，給予音樂創作者或喜愛音樂的年輕學子們一個最佳表現舞台。另外，6月2日當天舉辦開幕晚會，特別邀請民歌時代最具代表性的歌手演出，由于台煙、李明德、知己二重唱、林浩一等歌手，帶領大家回到民歌的黃金時代，更於例假日規劃臺中在地美食饗宴以及親子沙雕DIY體驗、沙雕導覽解說、cosplay攝影日、親子泳裝日等精彩活動。

此外，「大安濱海樂園」旅客服務中心也配合活動期間免費開放游泳池（每週一公休），供遊客游泳消暑；另於旅客服務中心2樓，則有「大安風，吹什麼?」主題特展，沙雕音樂季期間提供想探索大安、愛好生態、海洋運動及親子繪本的大小朋友，不只穿越大安港古今時空，更透過生態繪本、大安之美影片、海洋主題講座、闖關遊戲，帶著大家乘著大安風，發現多元的大安海洋之美。

觀旅局表示，臺中海線地區觀光資源十分豐沛，有全臺鼎富盛名的媽祖廟-大甲鎮瀾宮，歷史文化豐富-牛罵頭文化園區、大甲老街，深具海洋生態景觀高美濕地、美麗細緻沙灘的大安濱海樂園，保存台灣老味的彩繪村-沙鹿美仁里彩繪巷，以及梧棲漁港的新鮮海產，成為許多遊客騎自行車到海線欣賞海景，採買海產、品嚐海鮮最佳好選擇，歡迎遊客來大安賞沙雕、聽音樂，暢遊臺中海線風光。

為考量民眾前往大安濱海樂園交通便利性，觀旅局在6月2日開幕晚會當天在大甲火車站特別規劃免費接駁專車，不論是搭乘公車、火車或者自行開車的民眾，都有完善的接駁規劃至活動會場，呼籲民眾能多加利用，相關發車時間、路線、停靠站及臨時停車場位置等交通資訊，請至活動官網查詢。

臺中市政府觀光旅遊局提供

​

臺中市政府觀光旅遊局提供