「海峽百姓論壇」將在新竹召開　中國官員來台全遭拒

台布斷交後，總統蔡英文表示，對中國蠻橫作為「不會再忍讓」；陸委會副主委邱垂正（圖）28日表示，會針對中國各級政府人士與相關人員的來台申請做好審查工作，這些是基於正當防衛的必要措施，也請民眾支持。中央社

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）我政府為反制中國外交施壓，決嚴審中方官員來台。在兩岸輪流舉辦的第10屆「海峽百姓論壇」，今年輪到台灣，6月2日將在新竹舉辦。

但《中時》引述台灣百姓文化交流協會理事長吳榮元證實，今年10名中國公務團人員來台申請，全被移民署拒絕，其中包括中國全國台聯副會長紀斌。

《中時》今(30）日報導指出，移民署每周二召開聯審會，儘管與會教育部、經濟部等單位多半未表意見，但陸委會代表認為，交流團行程具「統戰」嫌疑，最後聯審決議不許可。

吳榮元指出，論壇從2008年前後台灣赴陸尋根風潮凝聚後開始，由雙方姓氏源流研究會合辦，主題是「兩岸同根，閩台一家」，展現兩岸中華文化傳承、慎終追遠之意。

吳榮元表示，今年包括全國台聯、中華海外聯誼會、中華文化學院等中國主辦方指導單位10名公務人員，申請兩個多月後，上周被移民署告知「全員被拒」。只有民間的福建姓氏源流研究會、宗親人員用自由行來台，屆時將由他們代表中方出席。

吳榮元說，前年在新北舉辦時，就有高層中國官員「被卡」，今年則一律不准。

陸委會今（30）日也發布新聞稿，說明有關近期政府否准中國人士來臺參與「海峽百姓論壇」相關新聞的參考資料，內容如下:(資料來源:陸委會官網)

一、政府向來並不同意陸方在臺舉行海峽論壇相關分支活動，此一立場從未改變：政府一向鼓勵兩岸間良性、有序的交流活動，惟「海峽論壇」是中國對我進行分化、統戰作為之平臺，對於陸方刻意與我民間團體合作，在臺灣舉辦海峽論壇之分論壇或其他分支活動，藉機進行政治操作，實無法獲得臺灣民眾的認同，因此對於陸方官員申請來參加海峽論壇的分論壇或分支活動，政府都會否准其申請案，歷年來均是同一立場，從未改變。

二、陸方利用臺灣自由民主制度，來臺進行統戰作為，實為破壞兩岸間正常交流的最大障礙：政府一向認為，兩岸間正常交流有助於兩岸良性互動，但對陸方帶有特定政治目的、統戰企圖的相關申請案，政府有責任嚴加審查，對於陸方特定學者認為我方刻意杯葛兩岸民間交流，本會認為陸方應自我檢討，不應利用臺灣自由、民主制度，刻意來臺進行政治統戰作為。面對中國持續對我進行統戰，並將海峽論壇延伸到我境內舉辦的企圖，政府將會負責任進行把關工作。