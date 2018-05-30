酷熱天氣讓人躁動　「恐怖情人」4徵兆不可不知

板橋日前發生男子殺死台大女友的分屍案。警方30日凌晨在花圃附近水溝蓋內，發現第8袋殘肢，封鎖現場鑑識。中央社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）近日情殺事件頻傳，不禁讓人懷疑和酷熱天氣有關。醫師表示，高溫不見得與暴力事件有關，但確實會讓人浮躁。

醫師提醒，若另一半出現握拳、呼吸急促、眼神異常、持危險物品等，應該特別當心是「恐怖情人」徵兆。

中央社今(30)日引述台灣精神醫學會秘書長、林口長庚醫院精神科醫師張家銘說，「恐怖情人」發作前，其實是有跡可循的。例如手開始握拳、呼吸變得急促、眼神變得和平時不同，甚至拿了危險物品等，就應提高警覺。

此外，在衝突發生、雙方情緒高漲之際，也應時刻提醒自己和對方要冷靜，並且不在私下場合談分手，保護自身安全。



張家銘醫師指出，如果身邊有家人、朋友長期感到不快樂、情緒低落，或是出現幻覺、妄想等症狀，很可能就是有精神問題。家人有責任引導、協助就醫。若是原本就有精神疾病者，應持續治療、穩定病情，避免疾病復發、惡化。

至於酷熱天氣和社會案件之間有無關聯? 張家銘表示，過去研究顯示，天氣改變確實會影響人的情緒控管，天氣熱可能出現浮躁、不安感、變得衝動。加上晚上若睡不好，整個人會更加心浮氣躁；至於下雨天則會使情緒低落，出現憂鬱等問題。



中央社報導指出，根據觀察，春夏之際天氣不穩定，不但自殺人數是全年最多的時期，也是躁鬱症的好發季節。



張家銘解釋，躁鬱症是一種雙極性的疾病，患者在「躁症」發作時，即便不睡覺精神也很好、活動力旺盛、愛冒險、愛花錢，整個人的能量、情緒都高漲。

不過，一旦步入「鬱症」，就會開始情緒低落，對任何事都沒希望、沒信心，家人應提高警覺，避免患者因情緒不穩定，釀成意外。