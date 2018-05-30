中華電信第四度榮獲臺灣證券交易所公司治理評鑑Top 5%肯定

「公司治理評鑑」由證交所及櫃買中心共同委託證基會辦理，分為「維護股東權益」、「平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等五大面向。中華電信在「維護股東權益」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等三大面向表現尤其優異。

中華電信表示，中華電信已建立良好之公司治理制度，為最有價值與最值得信賴的資通訊公司，長期邀請不同領域的專業人士擔任獨立董事，藉其專長協助公司強化公司治理；並推行電子投票，以提高股東參與股東會意願，不受時空限制，保障股東權益。

中華電信秉持著「永遠走在最前面」的品牌精神，連續6年入選道瓊永續指數成分股、2017年MSCI臺灣ESG領導者指數(MSCI Taiwan ESG Leaders Index)十大成份股、富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)及成為首批被納入2017年「台灣永續指數」前10大成份股的企業之一，並以公司所發行的第十本《中華電信企業社會責任報告書》勇奪2017年「亞洲永續報告獎」之「亞洲最佳透明化報告獎」獎項。

追求卓越的公司治理已是中華電信的文化，未來仍將秉持兢兢業業的態度繼續推動與實踐公司治理。