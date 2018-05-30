證交所：第四屆公司治理評鑑頒獎典禮

台灣證券交易所協同櫃檯買賣中心於107年5月29日「第四屆公司治理評鑑頒獎典禮」，對評鑑排名前5％之43家上市公司及34家上櫃公司頒獎表揚。

（106年度）公司治理評鑑係107年4月30日公告，與第三屆相較，本屆共有14家上市公司、5家上櫃公司新進排名前5％，更替比率達33％及15％，證交所表示，因電子投票具有對上市櫃公司具有強制性的法規約束，因此今年電子投票將會達百分之百的效益，台灣集中保管結算所預計今年各上市櫃公司股東會陸續展開，電子投票率將達百分之百，電子投票對今年股東會產生革命性的改變。

金管會為保障股東權益並提升公司治理，加速推動上市（櫃）公司自今（107）年起召開股東會時全面使用電子投票，另有63家興櫃公司自願使用電子投票，今年計有1,734家上市（櫃）、興櫃公司使用，台灣集中保管結算所表示，以去（106）年為例，1,217家上市（櫃）、興櫃公司使用電子投票，全體電子投票股數占股東會出席股數達49.4%，其中高達302家公司電子投票比率超過5成，這些公司在股東會前的電子投票已決定股東會當天之投票結果。

集保所表示，電子投票進一步改變股東會當天議事進行型態，過往我國公司股東會用鼓掌方式通過議案，因沒有經過投票表決，無法忠實呈現股東對議案表達之結果，為亞洲公司治理協會所詬病，自集保結算所建置「股東e票通」電子投票平台以來，每年股東會使用電子投票之公司對議案均百分之百採逐案表決方式進行，使議案表決透明化，提升我國公司治理評鑑；另電子投票有助於推動公司採董監事提名制，以去年為例，使用電子投票公司採提名制者達71%，相較於尚未使用電子投票之上市(櫃)、興櫃公司於去年採提名制之比例僅33%高出甚多。足見電子投票有助於提名制與逐案票決之推動，且對公司治理具有正面而顯著之影響。

主管機關自101年強制資本額100億元以上之上市（櫃）公司使用電子投票以來，外國投資機構即非常支持以電子投票方式行使股東會表決權，另在集保結算所積極推動國內專業機構法人使用電子投票下，四大基金電子投票使用比率近100%、國內投信及自營商均超過8成以上，機構法人占比遠高於一般股東，去年權數占比近8成；今年更積極推動銀行及保險業使用，並配合政府推動機構法人簽署盡職治理守則（stewardship code），以提升機構投資人之監督力量，促進股東行動主義。

以往我國公司股東會以鼓掌方式通過議案，若未經過投票表決，無法忠實呈現股東對議案表達之結果，為亞洲公司治理協會所詬病，集保結算所為協助簽署人揭露股東會投票結果，於「股東e票通」股東會電子投票平台，新增「盡職治理投票統計」功能，業於去年9月20日上線，大幅減少簽署人資訊所需投入之人力、時間與開發成本，將可進一步落實我國公司治理成效。

電子投票有助於推動公司採董監事提名制，以去年為例，使用電子投票公司採提名制者達71%，相較於尚未使用電子投票的上市（櫃）、興櫃公司於去年採提名制之比例僅33%高出甚多。