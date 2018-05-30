富邦上証+富邦深100 A股入摩最佳拍檔

中國官方政策改革不斷，隨著4月下旬實施定向降準釋放流動性、4月底金融監管新規過渡期展延至2020年末等，透過官方政策不斷釋放下，對資本市場將是一大助益。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，政策利多不斷加上A股入摩加持，A股中以銀行、非銀金融、醫藥生物等三大行業被納入MSCI成分股的公司數量最多，未來成長潛力可期，上証180及深証100指數可望受惠，建議投資人可以富邦上証(股票代號：006205)與富邦深100(股票代號：00639)的投資組合來布局A股。

廖崇文說，雖然6月有FED升息預期干擾，但因市場早已充份反應其利空，故除非屆時FED升幅超乎預期，亦或是升息的頻率較預期為快下，否則上述利空對A股衝擊將有限，最終A股將反應政策利多釋放，及經濟基本面改善之下，6月中國股市有望展開一波入摩行情。

5月15日MSCI公告，A股確定234檔公司將分兩階段納入，第一階段6月1日納入MSCI 新興市場指數比例為2.5%，第二階段9月3日將提高至5%；若以產業別分析，銀行、非銀金融、醫藥生物等三大行業，被納入MSCI成分股公司數量最多。廖崇文指出，上証180指數加上深証100指數之成分股合計280檔中，佔MSCI之權重達93.07%，接近百分百複製MSCI將納入之陸股標的，加上其PE估值截至5月29日分別僅8.9、19.7，皆處在10年平均10.2、25.1倍的水準之下，未來潛力無窮，上証180及深証100指數可望受惠。

廖崇文進一步說明，富邦上証180 ETF為追蹤中國上証180指數，此指數是精選A股中最具代表的180檔股票，市值大且覆蓋率高，價值與成長股兼備；富邦深証100 ETF為追蹤中國深証100指數，此指數精選具創新、市場領先地位，及產業龍頭的成長價值型藍籌股，故未來A股入摩效益發威，上証180及深証100指數將可望受惠。

綜觀上述，A股納入MSCI影響是長期，故就資產配置的角度來觀察，A股絕對是不可或缺的配置首選，且因A股在今年已歷經一波修正，短期在中美貿易戰影響歹戲拖棚，市場評估造成更大衝擊的機率不高，加上A股入摩效益即將顯現之下，以富邦上証180結合富邦深100，正是搶搭入摩列車的最佳拍檔。