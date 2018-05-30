教室連結網絡社群成果發表會暨頒獎典禮

新北市政府教育局於今（30）日在海山國小舉辦「教室連結網路社群」(Connecting Classrooms Online Community)計畫成果發表會暨頒獎典禮，教育局蔣偉民副局長特地到場頒獎並感謝老師積極投入推動國際教育。

教育局蔣偉民副局長表示，新北市推動教室連結網絡社群計畫，於103年度由18所學校開始試辦，107年度已擴增至77所學校參與，第二年辦理典範學校暨優良教師評選。透過iEARN平台進行、節日賀卡交換、Developing Map、Flat Stanley、明信片、國際筆友等專案，創造國際夥伴學校進行虛擬與實際交流。

本次獲得典範學校獎項的學校有：鷺江國小、重慶國中及三重高中；優良教師共計

9位，獲獎者為福和國中潘莉敏老師、二重國中吳美玲老師、重慶國中游千慧老師及蔡佩旻老師、義學國中黃倩蘋老師、龍埔國小向郁芬老師、林口國小林秀玫老師、林口國小陳

奕廷老師及葉佳忠老師。

鷺江國小透過寫信給聖誕老公公、跨國班級影片交換、姐妹校班級布偶日記交換，提升學生口說或書寫英文能力，更透過雙方交流認識各國文化。學生自製Global Day國際教育節目，透過網路讓全球各地都可觀賞節目，藉此行銷台灣。

重慶國中以愛與關懷為出發，從彩繪和平鴿、明信片交流，藉由iEARN平台PBL專案式課程，錄音錄影方式克服各國時差限制，讓學生跟全世界學生共學、教師線上共備、教案共享，例如中秋節專案就同時跟印度三校分享排燈節宗教故事跟嫦娥奔月節慶故事、印度Hindi語書寫與歌曲與月亮歌曲中英文教唱，與俄羅斯分享中秋節的歌曲、詩詞欣賞並透過學生共讀線上分享。

三重高中長期致力於推動國際教育，課程透過與國際特赦組織、iEARN台灣國際教育資源網學會、「島嶼的集體記憶」教學團隊、Postcrossin平台等資源合作，並融入國際賀卡交換、聯合國永續發展目標(SDGs)議題，與寫信馬拉松聲援國際人權活動任務，以豐富多元的跨領域課程，跨國視訊交流課程，與相關國際教育活動擴展師生國際視野並提升國際素養。

福和國中潘莉敏老師表示，藉由和韓國學生視訊及Cultural Box Exchange專案課程，除訓練學生的英語聽說讀寫能力，更培養學生對異國文化尊重、欣賞、包容的能力。

義學國中黃倩蘋老師表示，與新加坡博文中學進行Cultural Box Exchange課程，運用已有資源提升國家認同，呈現國家特色及文化之美。參加iEARN Holiday Card Exchange認識各國地理位置及文化特色，更提升學生跨國理解及資料蒐尋與閱讀理解能力。

重慶國中游千慧老師表示，透過Postcrossing 明信片交友與文化箱的寄送，將台灣黑熊、賽德克巴萊原住民服飾及一元復始紅包袋寄至西班牙加泰隆尼亞、黎巴嫩、埃及、巴基斯坦、巴勒斯坦、印度、俄羅斯、日本等十幾個國家，引導學生與全球同步共學多元文化與國際理解，藉此更「愛台灣」！

海山國小張軒綦同學表示，透過教室連結網絡社群專案課程，將國際教育融入閱讀課程，以《地圖》為開端進行紐西蘭主題分享，讓世界看見新北美食，也增進他的口語表達的能力。

二重國中王庭宣同學表示，自從參加國際教育社團，經常與國外夥伴學校共同學習，也有機會擔任俄羅斯、英國姐妹校的學伴。透過教室連結網絡社群專案之視訊課程讓他能在外國人的面前侃侃而談，更學會拍攝短片、製作簡報、發表心得報告、英文書信、卡片交換、ipad 運用、英文繪本，更認識世界各國文化差異。

龍埔國小李晨妤同學表示，向郁芬老師結合雙語實驗課程及SDGs健康與福祉，教他們從健康飲食的層面來探討台灣美食，除透過電子郵件交流，更藉由視訊方式向南非姊妹校學伴介紹美味的台灣食物，讓彼此間的交流更真實且感動，更是語言學習最有效方法。

教育局呼應聯合國「永續發展目標(SDGs)」將由17校針對各議題設計闖關活動，例如：江翠國中- Free Rice 知識糧食，透過FreeRice.com英文數字遊戲來募款，以幫助改善全球飢荒；忠義國小-海洋垃圾漂流記，設計海洋垃圾對對碰，透過海洋垃圾與分解時間的連結，了解垃圾對海洋造成的傷害；淡水國小- One Piece 我要成為教育王，本遊戲之海盜代表未開化的文明，充滿負面及劣質教育，每把寶劍上都有個提升教育品質的目標。現場由莊敬高職提供越南、泰國、緬甸、印尼、柬埔寨、日本、美國、法國美食，透過闖關體驗活動豐富多元的課程及學校交流活動，引領師生更多的創意與發想，藉由本次成果發表會獲得豐富的學習成果，開拓更寬廣的國際視野。

教育局透過辦理典範學校暨優良教師評選，讓社群學校成員加強互動交流及激盪創新思維，把世界帶進教室裡，讓學生拓展國際視野。新北市除透過「國際教育教師共備課程專業社群」，跨校共備研發國際教育課程模組外，教室連結網絡社群夥伴透過跨校、跨國教師線上共備，學生跨校、跨國共學，帶動教學新思維。