輪椅校長堅持專業  分享經驗鼓勵後進

甫自2月1日退休，卸下江翠國小校長一職務的吳昌期，為了分享自身從社會底層向上爬昇的經驗，與社會大眾分享心得，特別花了四個月的時間，於退休前完成了「D208裡的那個人」一書，並於5月30日上午10時於江翠國小舉行新書發表會及簽書會，鼓勵還在職的教育工作伙伴「莫忘初衷、堅持到底」。

吳昌期校長是少數罹患「巴金森氏症」的病友之一，於去(106)年3月13日及7月28日兩度發生車禍及跌倒等意外事件，造成不良於行，但吳校長堅守崗位，上班工作只好以輪椅代步，因此有了「輪椅校長」的封號，為了不想影響學校正常運作，校長忍痛放棄最心愛的教職，於日前退休，這期間學校仍獲獎不斷，這都有賴於校長認真推動校務各項發展，打下良好的根基。

吳校長服務教育工作將近三十年，從基層做起歷經老師、組長、主任、校長，也曾借調教育局擔任輔導員工作，在職期間獲獎不斷，更在經營白雲國小期間，成功地翻轉家長新北市學校不如臺北市學校的刻板印象；他有三項紀錄是後人不易突破的「昌期障礙」，分別是最年輕早考上候用校長、最年輕遴派校長與最年輕退休的校長；這些努力的軌跡，吳校長將其收羅在「D208裡的那個人」一書中，就是希望這些過程，能讓後人有個努力的方向，讓這些生命故事化為後人前進的動力。

新書發表會在5月30日上午10時假江翠國小舉行，由教育局黃靜怡副局長主持，會中由教育局王瑞邦督學、中華民國中小學校長協會榮譽理事長薛春光等人引言推薦，其中還有許多吳校長的生命故事，值得參閱，本書由三民書局代理印製販售，六月底前購書還有8折的折扣，歡迎社會各界尤其是病友、教育界及正處於人生低潮者，吳校長的生命故事或許值得參考。