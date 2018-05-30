富邦產險越南子公司優質專業服務獲越南財政部頒獎肯定

富邦產險越南子公司2008年設立至今屆滿十年，憑藉著長期在公司治理、法令遵循以及客戶權益保障等方面的積極作為與傑出表現，日前獲越南財政部與保險局頒獎肯定，表彰富邦產險越南子公司對健全越南產險市場的卓越貢獻，為首家獲得越南財政部頒獎肯定的外資產險公司。富邦產險越南子公司總經理陳正秋亦以保險領域與企業管理的專長，獲越南財政部長表揚，為首位獲獎的外籍專業經理人!

富邦產險越南子公司董事長陳伯燿表示，富邦產險在台市占率連年第一，越南子公司複製母公司的企業文化與經營理念，以「誠信、親切、專業、創新」為核心價值，並秉持台灣精神深耕當地市場，使越南富邦產險能在眾多保險業者中脫穎而出。由於文化及法令的差異，企業海外經營本來就存在相當大的難度，此次能夠獲得越南財政部頒獎肯定，實屬不易。得獎是莫大鼓勵，未來富邦將持續深耕越南產險市場，以成為當地企業最佳的金融合作伙伴為目標。

陳伯燿說，富邦產險於1996年設立越南胡志明市代表處，並於2008年獲准升格為全外資子公司，為最早於越南成立據點的台灣產險業者。2014年的「513事件」造成當地多達三百家以上的台資、外資企業受損，其中七成以上是由富邦產險越南子公司承保。當時越南子公司即刻成立理賠小組並動員母公司資源與人力，在最短時間協助受損客戶恢復產線；事後，不論客戶或台、越雙方的主管機關皆高度肯定富邦的處理效率與理賠專業。

目前越南共有15家外商產險公司、15家本土產險公司，越南富邦產險於外商產險公司排名第八，於胡志明市、河內、平陽、同奈皆設有據點，秉持專業提供越南台商、本土企業及民眾優質的保險服務。