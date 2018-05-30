制衡中國南海野心 印度、印尼聯手打造戰略海港

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）印度與印尼30日矢言強化國防與海事合作，計劃在印尼打造印度洋的戰略性軍港。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）與印度總理莫迪（Narendra Modi）在雅加達會晤時做出此一宣示，兩國將在印尼蘇門答臘島亞齊省北端沙璜（Sabang）市攜手發展基礎建設及經濟區。沙璜位於貿易運輸要道麻六甲海峽海口，具重要戰略地位。

專家認為，中國近年來持續在該區域擴增海洋影響力，此一舉措是為了制衡中國威脅，同時也作為莫迪「東進」（Act East）政策的一環。莫迪在聲明中表示，「印度與東南亞國協之夥伴關係，可作為印太區域和平進步的一大力量。」

事實上，南海主權爭議存在多年，中國、台灣、越南、馬來西亞、菲律賓及汶萊皆聲稱擁有南沙群島主權。此海域的經濟價值不容小覷，每年有近3兆美元貨物運輸取道南海。

印尼雖未宣稱擁有該海域主權，卻與中國就納土納（Natuna）群島漁權及中國在該區域擴建軍力一事齟齬不斷。

印尼海洋事務官員Luhut Pandjaitan上週表示，沙璜現有港口約40公尺深，未來極具潛力開發為可供商業漁船或軍事潛艦通過的海港。印尼運輸官員亦表示， 沙璜可望於兩年內完成轉船運輸（transshipment）港興建工程。