民進黨正式徵召姚文智 北市長之爭三強鼎立

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民主進步黨中執會今（30）日正式通過提名黨籍立委姚文智參選台北市長；由丁守中、姚文智、柯文哲所代表的藍綠白三強鼎立市長之爭也正式開始。

引述媒體報導，根據月初ETtoday主辦的民調結果顯示，姚文智的支持度只有4%，還被網民酸「比啤酒濃度還低」。對此，民進黨內部有不同的想法，報導提到，民進黨選對會召集人、立委陳明文受訪表示，「姚文智今天正式提名後，情況就會不一樣」。

姚文智表示，或許大家覺得目前情況好像與想的不一樣，但他覺得會開低走高，勸大家逢低買進，他有信心贏得勝利。

中央社報導，民進黨發言人蔡適應轉述總統兼民進黨主席蔡英文致詞指出，姚文智是民進黨優秀的從政同志，在立法院是優秀的立法委員，出色的問政深獲黨團同仁信任。

蔡英文說，姚文智有豐富的行政經歷，歷任高雄市政府新聞處長、副秘書長、行政院新聞局局長，在他擔任這些職務期間，也有非常出色表現。

蔡英文指出，姚文智在台北市長期耕耘，基層經營扎實，對市政議題有全面理解、對市政建設關注不遺餘力，同時，也提出最有願景的市政藍圖。她可以很有信心的說，姚文智是民進黨在台北市準備最充分、最有戰力、最能為台北市帶來進步的市長參選人。