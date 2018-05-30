兩棲動物死亡威脅　台灣參與國際研究找出肇因

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）身為環境指標物種的兩棲動物，長達二十餘年身受某種致命傳染皮膚病的威脅，造成這場浩劫的真菌卻來自亞洲。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心今（30）日發布新聞稿宣布好消息，特生中心參與一項結合全球38個機構所組成的跨國際研究，揭示了蛙壺菌的來源與最早發生的時間，研究成果已於本(5)月份發表在Science期刊，並榮登該期期刊封面。

特生中心說明，近幾十年來，科學界發現了一種感染蛙類皮膚，進而導致蛙類心臟衰竭的真菌－蛙壺菌 (Batrachochytrium dendrobatidis, Bd)。該菌正嚴重地影響全世界兩棲類生物多樣性，並造成超過全球200種兩棲動物的滅絕或接近滅絕。

為了解決世界各地發生的蛙壺菌傳染疾病，倫敦帝國學院傳染病流行病學系的Simon O'Hanlon博士與Matthew Fisher博士召集了全球32個國家、38個研究單位的科學家，共同參與了這項蛙壺菌起源的研究，調查範圍涵蓋6大洲，花了十年時間建立了一個全球蛙壺菌基因庫(Bd Library)。

研究人員分析全球各地蛙壺菌全基因組序列，繪製出這個真菌家族的演化樹，揭示了4個不同的蛙壺菌品系。在這4個蛙壺菌的品系中，引發兩棲類大量死亡的現象大都歸因於「全球性的蛙壺菌品系(Global Panzootic Lineage,Bd GPL)」，也就是致命菌株。

野外蛙壺菌的取樣 （特生中心提供/林春富、葉大詮攝）

特生中心表示，研究人員藉由蛙壺菌的基因突變率(Bd's mutation rate)，推算出現今普遍存在於全球危害兩棲類最為嚴重的Bd GPL品系，是在50至120年前由亞洲向外擴展。而這個時間點卻和兩棲類的全球交易，如寵物、醫用和食用等的擴展的時間相吻合。

研究人員擔心，除了寵物交易外，人類活動也可能直接或間接傳播了世界各地受蛙壺菌感染的兩棲動物。因此提出警告，未來若沒有更嚴謹地針對兩棲類交易或流通加強管制措施，全球貿易活動可能無意中造成生態上的更大災難。

至於台灣野生兩棲類族群感染蛙壺菌的現況，依特生中心近8年來的研究顯示，台灣本島野生兩棲類感染蛙壺菌的比率約為6%，而所有被測得為陽性反應的個體均屬於低度感染，這也意味著已感染的個體並無死亡的風險。

特生中心說，自1992年起，研究人員以每年1至2個縣市的調查速度，進行全面性的各類野生動植物資源的調查。在兩棲類方面，迄今已完成並建立其分布、生物學與生態學的基本資料，並陸續和美國、英國與德國共同進行了台灣兩棲類動物感染蛙壺菌與蠑螈壺菌的相關研究。

另外，研究人員還從各單位所典藏的兩棲類標本回溯檢測中，發現台灣最早有蛙壺菌感染的個體為1990年所採得的梭德氏赤蛙(Rana sauteri)標本。此外，在1994年及2003年的台灣山椒魚(Hynobius formosanus)標本，以及2001年的阿里山山椒魚(Hynobius arisanensis)標本也有部分個體偵測到有蛙壺菌感染，顯示蛙壺菌存在本島已達數十年之久。

特生中心林春富助理研究員表示，未來的研究將著重於更多物種及地區的蛙壺菌感染普查，並監測該真菌對台灣野生兩棲類族群潛在的威脅。

圖片來源：Science Facebook