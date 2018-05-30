少抽幾根菸較無害？ 醫：中風和心臟病風險仍高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）許多老菸槍戒不了菸時，常會有個念頭認為少抽幾根菸，應該能降低尼古丁對身體的危害。對此，中華民國心臟學會理事長林俊立指出，這觀念是錯誤的，就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病和中風的機率比不吸菸的人高出許多。

2015年全球有4.2億人因心血管疾病所苦，已成為導致最多人死亡的疾病，其中菸害是造成心血管疾病第二大危險因子，約導致12%心臟病人死亡，僅次高血壓；世界衛生組織也指出，全球每年超過700多萬人因菸害死亡。

故世界衛生組織（WHO）將今年5月31日世界無菸日主題訂為「菸品與心血管疾病」，期能提升民眾對於菸害影響心血管健康的認知，並呼籲各國政府應積極面對，制定相關策略，保護民眾免於菸害，維持心臟血管健康。

國民健康署署長王英偉表示，長期吸菸易導致心肌梗塞，吸菸者在第一次罹患急性心肌梗塞後，如果仍持續吸菸，再次梗塞的機會為已戒菸者的2.9倍；如果在第一次罹患心肌梗塞後即刻戒菸，再次梗塞的風險將降低到跟非吸菸者一樣。

中華民國心臟學會理事長林俊立指出，研究發現，就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加50%（男性48%、女性57%）、中風的機率更增加超過20%（男性25%、女性31%）。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一更提醒沒有安全的吸菸量，只有戒菸，才能真的降低對心血管的傷害，相較於持續吸菸者，冠狀動脈心臟病患者若戒菸，可減少36%死亡風險。