(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)雖然工會已要求停止罷工，但許多巴西卡車駕駛，仍拒絕工作，並對巴西政治經濟，造成重大打擊。

前情提要：巴西司機罷工國家麻痺 軍方：爭端要用談判解決

《美聯社》報導，巴西卡車駕駛工會表示，爲了回應政府的讓步，以及維持社會觀感良好，駕駛應返回工作，否則這一切成果，恐化爲泡影。另外，工會還指控，卡車駕駛「被迫」繼續罷工，可能是因爲背後有某些勢力在作祟，以達到特定目的。例如當地時間昨（29）日，巴西政府官員宣佈，逮捕了7名妨礙駕駛返回工作的人士。

不過也有人指出，巴西政府做出的讓步還不夠。有人指控，政府承諾降低油價60天，實在太短，並據此認爲應該繼續抗爭，以求得利益。

巴西民衆在加油站前等加油（美聯社）

另外，根據《日本經濟新聞》，巴西卡車駕駛的罷工行動，很可能會引發對其他產業的波及效應，例如國營石油企業，已表示將在當地時間30日，開始爲期72小時的罷工，恐導致經濟狀況進一步混亂。報導指出，國營石油企業罷工，可能迫使巴西政府，做出更換經營班子等高度政治性的決定。

《日本經濟新聞》引述當地顧問公司預測，巴西一連串罷工運動停止後，可能要花15天，一切才會恢復正常，而GDP的損失，則會來到250億巴西雷亞爾，相當於新臺幣2014億元。另外，根據報導，巴西汽車工業協會表示，目前整個生產鏈，都在停滯狀態，因此不清楚何時才會回歸正常生産程序。

巴西加油站因卡車司機罷工而缺油（美聯社）

巴西罷工潮持續擴大 國營石油公司也參一腳