不喜歡自稱「中華臺北」　謝長廷：那是妥協的名稱

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）臺灣駐日代表謝長廷28日於明治大學演講時，被臺下聽眾問及臺灣人最喜歡的國名是什麼，謝長廷回答，國際場合上常用的中華臺北一詞，是「妥協」的名稱，他並不喜歡，且平常使用「臺灣駐日代表」自稱。

謝長廷今（30）日在臉書上發文，表示自己在明治大學作專題演講時，有聽眾提問，「臺灣的名稱有時用中華民國、臺灣、中華臺北，你的頭銜又是臺北駐日經濟文化代表處．．你們最喜歡的國名是什麼？」

謝長廷回答，多數臺灣人民最喜歡的名稱是臺灣，但憲法上的名字是中華民國。然而憲法修改難度高，除了內部條件外，國際社會包括美國及中國都反對。

謝長廷接著指出，實務上，國內的正式名稱是使用中華民國，而對外的優先順序，有邦交的國家使用中華民國，不承認中華民國的國家或國際組織就使用臺灣，再來是稱呼臺澎金馬或是中華臺北，例如臺灣參與國際運動賽事時所使用的名稱。

然而，謝長廷也表示，中華臺北是「妥協的名稱」，「我認為中華臺北（Chinese Taipie）和中國臺北（Taipei, China）在英文上沒有什麼不同，我並不喜歡。」

謝長廷提及，由於臺日沒有邦交，代表處是屬民間機構，名稱不是直接表彰國名，「但臺北駐日的確是容易誤會的名稱，我平常使用『臺灣駐日代表』的簡稱。」