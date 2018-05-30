大山貓路上串門子？　加國野生奇景吸引千萬人點閱

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）平常看到人類就會立刻玩「躲貓貓」的野生大山貓，5月18日當天，竟有二隻無視人類存在，站在山間小路上，頭碰頭地竊竊私語？怪異的行為立刻引發網友討論。

網路新聞部落格《Marshable》報導，Ed Trist和女性友人Nicole Lewis及她的女兒Chloe，一行三人在加拿大安大略省一條人煙稀少的山間小路上行駛，卻意外在離住宅區約17公里處撞見這一幕奇景。

向來獨來獨往的大山貓，當天看到人類並未躲避，反而罕見地站在路旁「對話」。撞見這幕的Ed一行人，立刻拿起手機拍下這段不到1分鐘的影片，上傳到社群媒體後吸引逾千萬人點閱。

Ed Trist告訴加拿大廣播公司(CBC)，這一區常有棕熊出沒，所以開在山間小路上都要非常專注。他表示，平常雖能看到不少野生動物的身影，卻很難得可以遇到大山貓。他還打趣地說，應該來買張彩券，畢竟這樣的場景太稀有了。

加拿大野生動植物聯盟(Canadian Wildlife Federation)指出，就連專業的狩獵者也未必見過。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，車子就停在距離大山貓約9公里遠的地方，二隻貓科動物只顧者發出奇怪的叫聲，進行一場場頭碰頭的對話。

獸醫Chris Enright看完影片後，向加拿大廣播公司表示，由於無法確認影片中大山貓的性別，因此無法判斷為何會有如此行為。若是在前幾個月，或可推測是繁殖季，一公一母在互動，又或者是二隻公的，正為捍衛地盤而戰。

加拿大野生動植物聯盟補充，這二隻大山貓其實是加拿大猞猁(Lynx canadensis)，外形宛如大型寵物貓，是生活在森林裡的獨居動物。