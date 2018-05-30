東京米其林指定麵包名店Le Ressort 清水宣光主廚來台獻藝

台灣人喜愛美食馳名中外，近年來瘋迷麵包的程度不容小覷，無論是口感紮實的歐式麵包、柔軟綿密的日式麵包，或是餡料多元的台式麵包，都各擁不少死忠粉絲。隨著這股食尚烘焙熱潮，被媒體美譽稱為「百萬麵包坊」、深受饕客愛戴的天成飯店集團-台北花園大酒店-六國麵包坊，於2018/5/31-6/15特別邀請東京米其林指定麵包名店Le Ressort的清水宣光（Nobumitsu Shimizu）主廚來台客座，與天成飯店集團-六國麵包坊陳中平主廚攜手，共同將同步於東京Le Ressort店內11款招牌熱銷麵包及選用台灣在地食材展現台灣味的2款客製麵包完美呈現，單顆售價NT$45起。

另外，有別於一般認為麵包是早餐時段、甜點或下午茶的觀念，留法的清水宣光主廚擅長將麵包製作成適合搭配料理成為主餐的吃法，甚至成為東京米其林的二星法式餐廳Florilège指定使用麵包，此次更與2018台北米其林指南中榮獲餐盤推薦的台北花園大酒店PRIME ONE牛排館，齊心打造出精品麵包融入西式料理盛宴，包括冷前菜「托斯卡尼佐番茄橄欖佛卡夏」、湯品「奶油栗子濃湯」、和甜點「遺忘的甜薯麵包」等，套餐價格依主菜選擇而定NT$1,780+10%起。藉由這次活動，帶來日本烘焙職人對於原料、揉捏手法、乃至於發酵過程的高品質堅持，更期盼掀起「精品麵包佐餐共食」的新飲食概念，創造出精品麵包與高級西餐的美妙火花。