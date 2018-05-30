新型藥物輔助治療 子宮內膜異位症免切除子宮

(台灣英文新聞/朱明珠 台北報導)台灣約有6～10%的育齡女性為子宮內膜異位症所擾，高達64%患者年齡小於30歲，子宮內膜異位症易引起經痛、骨盆腔疼痛、不孕等相關症狀，影響患者生活甚鉅。醫師表示，新型口服黃體素副作用較少，在暫時沒有懷孕需求的情況下，可以長期使用不需停藥，更能有效預防復發。

27歲的雯雯，五年前每逢經期就下腹劇烈疼痛、解尿不順，甚至發生血尿，就醫後才發現是瀰漫性的子宮內膜異位到膀胱，卵巢同時有6、7公分的巧克力囊腫。經評估後，採用腹腔鏡手術清除子宮內膜異位組織及囊腫，術後搭配半年的停經針劑藥物療程，每三個月回診追蹤。

但追蹤至第三年時，雯雯又有嚴重經痛，經超音波檢查發現復發，卵巢長出一顆3公分的囊腫。原本計劃兩年後要結婚、懷孕的雯雯，擔心再次手術會傷害卵巢而可能導致不孕，甚至考慮放棄結婚。

子宮內膜異位症是極易復發的疾病，首要治療目標為控制疼痛與避免復發，莊斐琪醫師指出，手術治療雖可清除病灶、緩解疼痛，但五年內復發率高達50%以上，故術後搭配長期藥物控制病情非常重要，避免因復發而再次面臨手術的命運。

目前通過健保給付的新型口服黃體素，比起過去常用的停經針劑藥物或雄性素，較無更年期症狀、雄性化的副作用，在暫時沒有懷孕需求的情況下，可以長期使用不需停藥，更能有效預防復發。

高雄長庚醫院婦產部婦科主任莊斐琪醫師提到不同於過去僅有歐美研究數據，今年亞洲國際會議上，新型口服黃體素發表以亞洲患者為研究對象的真實世界試驗，顯示服用新型口服黃體素後，患者生活品質顯著改善，尤其在｢疼痛」方面更有顯著進步，且具良好的安全性及耐受性，患者能持續治療，解決過去藥物只能使用6個月的困擾，為長期子宮內膜異位症治療提供更好的藥物選擇。