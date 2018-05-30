海鮮控快來電訂位　新竹喜來登推波士頓龍蝦超值套餐

海鮮一向最受美食饕客喜愛，其中CP值最高的當屬波士頓龍蝦，每 每上桌立刻成了搶食焦點。如何提高CV值讓民眾吃得飽足又過癮， 則是考驗主廚料理選擇與搭配的功力。新竹豐邑喜來登「采悅軒中餐 廳」延續去年好評再次推出「波士頓龍蝦套餐」77折回饋專案， 由中餐行政主廚黎順成師傅結合中式與港式烹調手法，自6月1日起 至7月31日推出「波士頓龍蝦精選套餐」，由前菜、湯品、主餐、 配餐麵食到甜品，套餐提供完整的精緻料理，不需要花費太多預算， 就可以享用超值的澎派海味。

「波士頓龍蝦套餐」首先上桌的風味三色拼前菜，以煙熏鴨胸肉、泰 式涼拌花枝、私房杏鮑菇，開啟發食慾大開的開胃前菜；接續上菜「 薺菜白玉海鮮羹」，以豐富的海鮮包含鮮蝦、鮮魚，佐以白嫩豆腐細 火熬煮海鮮羹湯，薺菜具有濃厚的獨特清香氣味，加入湯品調味更能 增加入口食感；超值套餐中備受期待的矚目焦點「蒜香粿條蒸波士頓 龍蝦」，以港式「金蒜」的生蒜泥和炸蒜泥覆於波士頓龍蝦之上， 底層鋪上新竹在地食材─新埔粄條，炊蒸十分鐘讓波士頓龍蝦的原汁 精華滴滴滲透至粿條入味，吸附飽滿龍蝦鮮汁的粿條， 就著肉質紮實的波士頓龍蝦一起享用，鮮美的海味縈繞齒間。

「 洋蔥絲瓜黃牛肉」以鮮甜洋蔥、澎湖絲瓜加入蠔油大火快炒牛肉片， 口味濃郁，十分下飯；飲食忌牛的民眾則可以選擇「 照燒野蕈雪花豬」，以日式照燒醬拌炒松阪豬肉， 清爽入味的日式照燒醬搭配嚼勁彈Q的松阪豬肉， 邊嚼邊能品嚐肉質鮮美，蔬食搭配「枸杞銀杏燒野菜」提供鮮脆不油 膩的均衡營養；「薑蔥叉燒絲撈麵」以雞高湯煨煮香港生麵， 將湯汁慢慢收乾入味，最後鋪上叉燒松阪豬切絲， 香港生麵口感富彈性嚼勁，與松阪豬肉的彈脆口感， 相互加乘一次體驗雙重口感；套餐甜品提供甜湯及季節鮮果， 品嚐甜潤滋味。

新竹豐邑喜來登大飯店─采悅軒中餐廳自6月1日起至7月31日推 出「超值波士頓龍蝦套餐」，套餐包含以上介紹成套菜餚，原價為N T$ 1280元，期間每套售價NT$ 990元(另加一成服務費)，更多資訊請洽新竹豐邑喜來登(03 )620 6000轉接采悅軒中餐廳。