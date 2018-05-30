台北馥敦飯店嘉園廳 全新菜單登場

台北馥敦飯店南京館嘉園廳於2018/6/1起推出全新菜單，由香港主廚李錦培設計全新菜色，李主廚擁有35年鑽研粵菜資歷，廚藝精湛且重視每個料理細節，食材選料講究，融合經典粵饌與創新菜式，細膩手法打造全新菜單，一次呈現包含鮑參燕肚頂級料理等數十道名廚秘餚，邀您立即前來品嘗迷人粵菜滋味!

此次推出的精彩新菜色囊括燒味、煲仔菜、海鮮、煲湯及港式點心等多樣美饌，【馥敦爵士湯】是香港邵逸夫爵士的最愛，以母雞及豬腱為湯底加入哈密瓜和蘋果慢火煨煮四小時，湯頭濃郁又帶清甜果香;【陳皮波特酒和牛臉頰】主廚選用和牛臉頰肉加入葡萄牙泰勒(Taylor)酒莊的波特酒細火燜煮二小時，酒精幾乎已於烹煮過程揮發，費時燉煮的和牛濃郁香甜略帶微微酒香;【砂鍋烏骨雞炒飯】加入烏骨雞肉、南瓜、蛋白、松子及枸杞多樣食材拌炒，放入砂鍋後再淋上紹興酒增添香氣;【南洋咖哩蝦】精選海明蝦以主廚特製椰汁咖哩醬烹調，一上桌即香氣四溢。此外，還有細膩費工的【菊花芙蓉豆腐湯】、滋味清爽鮮美的【鮑絲竹笙浸蘆筍】，紅蘿蔔造型的【家鄉鹹水餃】，以及【刺蝟包】、【黑金流沙包】、【芝麻熊貓包】、【水晶蓮子凍】等數道精美港點。

台北馥敦南京館嘉園廳以雅緻風格與紅木家飾烘托出典雅氛圍，呈獻精緻粵菜料理及道地港式點心，餐廳另備有廂房提供舒適典雅的私人空間，為各式聚會、商務用餐及宴客的絕佳選擇。