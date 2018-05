瀕危大山貓再現蹤　巴爾幹半島物種保育露曙光

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)曾經漫步在巴爾幹半島山區的猞猁也稱為山貓、大山貓、林㹭,日前在阿爾巴尼亞東北方的山區現蹤,牠的出現令保育組織感到相當振奮。

綜合外媒報導,猞猁是在4月16日上午3時50分被架設在阿爾巴尼亞東北方山區的攝影機拍到。學名Lynx lynx balcanicus的這種罕見動物,最後一次被國際自然保護聯盟(IUCN)列為「瀕危」狀態是在2015年,也就是野生猞猁滅絕之前,當時尚有逾40隻。

阿爾巴尼亞自然環境保護與維護(Protection and Preservation of Natural Environment in Albania)計畫主持人 Aleksandër Trajcë表示,還有二到三隻是在科索沃山區被發現,但無法得知牠們是否是從阿爾巴尼亞遷徒過去,還是由另一支猞猁屬所繁延的後代。因此,這隻母猞猁的出現意外的帶來希望,因為巴爾幹半島是該物種在「全世界最受威脅」的區域。

自2006年開始,馬其頓、阿爾巴尼亞、蒙特內哥羅與科索沃展開聯合保育猞猁行動,從擴大保育區、公眾意識行動的宣傳、對抗森林濫墾濫伐,到非法盜獵的裁罰,所有的措施都是要保育這種野生動物。自今(2018)年3月,《伯爾尼公約》更加強了猞猁的保育層級,並將其列入嚴格保育的物種名單裡。