〈財經主筆室〉六月股市難脫川金會及中美貿易談判的影響

川金會起死回生讓暗潮洶湧的國際情勢稍為緩和， 也讓股市投資人鬆了一口氣， 雖然就長遠來看北韓去核化朝樂觀發展，但兩個狂人的多變性格， 以及川金會背後隱約可見中國習近平的影子， 川金會的舉行還可能扯上中美貿易談判， 6月的國際股市及台股表現， 絕對難脫川金會及中美貿易談判的影響， 任何擦槍走火的發生都會波及股市行情表現， 投資人短期進出股市得多加留意川金會的任何變化。



從川金會的宣布舉行、取消， 國際股市多少都會受到消息面影響而出現波動， 尤其川金會的結果對東北亞區域的緊張或和緩局勢影響很大， 亞洲各國股市對此消息面的關注更大， 任何的風吹草動股市行情都會出現反應，看看從兩韓領導人會面、 川金會宣布6月12日在新加坡舉行、 北韓副外長崔善姬痛批美國副總統彭斯是政治傻瓜言論、 美國白宮片面宣布取消川金會等，每個階段消息一發佈， 股市行情都會出現一定程度的波動。



川金會出現變數的主要原因， 是美國總統川普不滿意北韓領導人金正恩的反覆不定， 甚至還認為北韓態度的轉變是北京在背後下指導棋， 尤其現階段美中之間還在為貿易摩擦爭端進行磋商之際， 市場普遍認為，北韓問題已成為美中兩強之間， 針對解決中美貿易爭端的籌碼之一。例如， 美國商務部長羅斯將在下月2到4日率團出訪北京， 美國總統川普卻在出訪前的上周(23日) 宣布對進口車進行國安調查，被視為是施加關稅前奏， 雖然這次條款並非針對中國大陸，歐盟、日本、墨西及加拿大等國影響較大，但川普的動作也透露出任何的可能， 也讓美中貿易磋商更加複雜難解， 中國似乎也不可能放任北韓這個鄰居任由美國來主導， 二次習金會的出現，透露出中國想藉由掌握北韓金正恩這個籌碼， 來壓制川普的態度相當明顯。



美中貿易戰看似雙方領導人都有意趨緩爭端， 貿易摩擦爭端的磋商仍在進行中，但貿易談判協商結果， 只要中國出口因貿易爭端出現減弱， 出口下降導致中國減少零組件進口，甚至影響到大陸的經濟成長， 就大陸的供應鏈或中國內需來說，受衝擊的包括台灣、 馬來西亞及南韓，其中受影響最大的就是台灣， 美中貿易談判結果對台灣影響甚鉅。



雖然美中貿易戰在雙方都有退讓一步的作法， 可能形成的關稅大戰最後也許是玩假的， 但最怕的就是出現擦槍走火事件，導致最後報復戰成真， 雙方都走向制裁一途，那影響層面就很大了。市場擔心的就是川普、 金正恩兩個狂人都是多變性格，背後又有中國習近平的涉入， 川金會又摻入美中利益糾葛，很難保證沒有任何意外發生的可能， 6月12日新加坡的川金會起死回升， 峰會召開前的各種放話都可能出現， 會議前又還有美中貿易的談判進行中， 只能期待所有都朝正面方向邁進，否則台灣很難置身事外， 台股投資人在6月股票進出得多加留意川金會的發展。