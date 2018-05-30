前AIT主席：美政府應派資深官員來臺參與AIT落成典禮

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）前美國在臺協會（American Institute in Taiwan）主席卜睿哲（Richard C. Bush）29日投書指出，鑑於中國近日不斷打壓臺灣，破壞臺海和平穩定，美國政府應該派遣資深內閣官員來臺參加美國在臺協會內湖新館的落成典禮，以表達反對中國的各種舉措。

美國在臺協會內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，目前協會尚未透露川普（Donald Trump）政府將派遣哪位官員訪臺，協會處長梅健華（Kin Moy）日前僅表示，「屆時將有來自華盛頓的臺灣友人」與會，且「有些人大家一定認識」。此外，外交部長吳釗燮日前也表示，目前尚未接獲美方通知。

卜睿哲投書於美國智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）的撰文中指出，在兩岸關係惡化的同時，美國政府將派遣何種層級的官員訪臺變得相當重要。

卜睿哲強調，不同於總統蔡英文堅持的「維持現狀」的兩岸政策，中國不斷地改變兩岸現狀，包括挖走臺灣友邦、打壓臺灣的國際參與，以及從事軍事演練並派遣軍機間擾臺等舉措。

卜睿哲提及，由於擔心蔡總統及民主進步黨會將臺灣推向法理臺獨之路，中國近來捨棄調解，轉而選擇對抗。

卜睿哲指出，中國近日的頻繁動作，並不符合美國過去幾十年間以來的主張，也就是中國與臺灣和平解決兩岸問題，符合美國的利益。這也是現任川普政府支持的主張，且美國政府近日也公開批評中國對臺灣的打壓是在改變現狀。

卜睿哲表示，有鑑於此，美國政府應派遣高層級的官員來臺參與美國在臺協會的落成典禮，藉此表達對於中國對臺懲罰性舉措的反對。

卜睿哲提及，美國在臺協會是在臺美斷交後依照臺灣灣關係法所成立，名義上是為一非官方組織，旨在維繫美國與臺灣的非官方關係。然而所有人都明白，美國在臺協會的職員一直以來都在為美國政府工作，依循美國的政策及利益與臺灣政府機構往來互動。

卜睿哲表示，美國在臺協會的新館不僅是協會職員應得的工作場所，對臺灣來說，協會的新館更象徵美國對臺灣政府及人民的承諾。

卜睿哲指出，若是美方未派內閣級的成員來臺參與落成典禮，臺灣政府及大眾將會感到失望。