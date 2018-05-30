致敬漫畫大師 五月天阿信譜曲「千年一問」鄭問故宮大展

為向已故台灣漫畫大師鄭問致敬，五月天主唱阿信與知名MV導演陳奕仁攜手，為6月登場的「千年一問」鄭問故宮大展製作約一分鐘宣傳影片，由陳奕仁製作影像，阿信為影片配樂製作。



2017年3月鄭問病逝，但他開創的漫畫武林經典持續流傳，如今更成為首位進故宮的漫畫家，由文化部主辦名為「千年一問」的鄭問故宮大展將於6月登場，今天在台北舉辦行前記者會暖身，向世人介紹這位曾被遺忘的「台灣之光」。



鄭問於1990年獲日本講談社連載漫畫，以開創性畫風驚豔各界，更以首位非日籍漫畫家之姿，獲日本漫畫家協會舉辦的漫畫獎特別頒予「優秀賞」，引起漫壇轟動，日媒讚嘆他是「天才、鬼才、異才」，日本漫壇更把鄭問譽為「亞洲至寶」。



阿信與陳奕仁身為鄭問鐵粉，特別聯手製作一支展覽宣傳短片，影片規劃與製作耗時長達半年，由陳奕仁擔綱影像製作，阿信擔任影片的配樂製作，短片內容更取材自鄭問眾多重要作品，向台灣漫畫大師致敬。



阿信曾在臉書（Facebook）分享，他最後一個出現在作文本上的志願就是「漫畫家」，也是他第一個試圖認真實現的志願，有陣子甚至學著用沾水筆蘸墨水，在漫畫原稿紙上練習畫圖。但看完被譽為日本近現代「漫畫之神」的手塚治虫作品「火之鳥」，讓阿信對於「漫畫夢」感到無法勝任，現在陪伴他的，則變成了吉他。