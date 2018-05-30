台虎延遲通知員工防麻疹 衛福部開罰5萬創首例

（台灣英文新聞／生活祖 綜合報導）今年3月中台灣虎航因航班上旅客染麻疹，同時傳染給同機2名空服員，但在接獲疾管署通知後3日才要求機組員自主健康管理，導致疫情擴大。衛福部祭出裁處，罰台虎新台幣5萬元，此裁處為首次對航空公司開罰。

一名於泰國旅遊染上麻疹的台灣男子在可傳染期的3月17日搭台虎到沖繩玩，結果不僅造成沖繩麻疹疫情大爆發，也讓2名同機的空服員染病。

染麻疹的機組員在還沒發病的可傳染期間趴趴走和值勤，造成疫情擴大。此起群聚共13人染麻疹，其中台虎員工8人，另外還波及長榮、馬來西亞航空地勤等。群聚的追蹤人數超過4000人，為近10年最高。

中央社報導，疾管署副署長羅一鈞表示，對台虎開罰的原因是因台虎在3月26日就接獲疾管署「航空器傳染病接觸者船艙資料申請」（調艙單），台虎雖配合提供旅客資料，卻遲到3月29日才依調艙單的備註通知「上述航班機組人員應自主健康管理，尤其服務指標個案的機組人員」。

羅一鈞說，台虎延遲3天才通知載染麻疹男子到沖繩的同班機機組員應自主健康管理，除影響防疫時效，也有輕忽防疫及內部管理問題，一直到疾管署3月29日再度提醒，才被動轉發通知，屬「應作為而不作為」。台虎違反傳染病防治法第59條第一項第一款規定，可裁處1萬至15萬元。

台虎若不符裁處，可在收到裁處書次日起30日內提出訴願。

此外，今（30）日將有15萬劑自費麻疹疫苗抵台，羅一鈞說，完成審查封緘作業後，預計6月中旬可恢復正常供應，滿足民眾旅遊、留學或外籍人士體檢的自費疫苗需求。