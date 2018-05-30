傳美派工程師助潛艦國造 國防部：無此訊息

媒體報導，美方將派200名工程師來台協助潛艦國造，國防部長嚴德發今天表示，目前沒有這個資訊，外界報導不實。

上報報導，台船與美國潛艦設計團隊的合作協定，目前已由美商向美國政府提出，並由相關單位進行審查，若順利通過美國政府的許可，最快在今年底美國國防廠商的潛艦設計團隊可望來台參與自製防禦性潛艦IDS（indigenous defense Submarine），屆時將有超過200位以上的潛艦設計的工程師到台船工作。

嚴德發上午到立法院外交國防委員會報告並備質詢前受訪時指出，沒有這樣的訊息，外界報導不實。

美國聯邦眾議院院會24日表決通過2019財政年度國防授權法，法案要求強化台灣軍事實力，並呼籲依循台灣關係法，美國應派遣高階軍事官員訪台。

嚴德發指出，「感謝美國國會長期以來推動友我法案，對我防衛戰力、軍事交流及相關高層互訪等實質的台美交流會有幫助」，他強調，這些都是為了促進區域和平穩定而做，會持續依據美方評估協商深化（雙方關係）。

媒體提問，傳出大陸重啟對台灣的心戰喊話，嚴德發日前一席「國軍不會為台獨而戰」也成為宣傳內容。嚴德發表示，不必要跟大陸宣傳統戰的伎倆隨之起舞，中共一直以來的威脅之一就是心戰、宣傳戰。

他強調國軍是國家的軍隊，必須跳脫個人、黨派，忠於國家、忠於人民，為中華民國的生存發展而戰，這是非常清楚的，國軍會嚴守此核心價值，強化國防武力。