皮膚癌診斷比拚  AI大勝真人醫師

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）人類果真要被AI人工智慧取代了嗎？國外一份最新實驗，讓受過訓練的AI系統與皮膚科醫師進行一場大比拚，結果機器判定皮膚癌的速度與正確性竟然高於人類，醫師恐怕要擔心飯碗不保了。

一組來自德國、美國及法國的研究人員，讓AI系統閱覽逾10萬張影像，教導其如何辨別屬於良性或癌前病變的皮膚病灶。

這項競賽中的機器人，是採用深度學習（deep learning）卷積神經網絡（convolutional neural network，簡稱CNN），而人類代表則是來自17國、共58名皮膚科醫師。

在檢視了研究人員提供的黑色素瘤及良性痣照片後，只有半數醫師獲評為5年以上經驗的「專家」等級，19%的人被評為只有2至5年經驗，29%更只拿到相當於專業經歷不到2年的菜鳥醫師評比。

真人醫師判定皮膚癌的準確率平均86.6%，但CNN機器人卻高達95%。機器人誤將良性痣診斷為惡性黑色素瘤的機率，亦低於皮膚科醫師。

研究團隊表示，全球每年新增232,000黑色素瘤病例，奪走55,500條性命。這項研究意味著，AI在診治皮膚癌方面潛力無窮，可更快速、簡易地判定患者是否罹癌，從而降低癌細胞擴散的機會。

然而，目前機器尚無法完全取代真人醫師，尤其是針對手指、腳趾、頭皮等較難辨識癌前病變的區域，但AI科技仍可做為有力的皮膚科小幫手，看來醫師或許還可稍稍鬆一口氣。