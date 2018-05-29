台南人劇團《Solo Date》應邀赴舊金山國際藝術節演出

(台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合報導)台灣劇場最火紅的七年級創作者蔡柏璋的劇作《Solo Date》首次挑戰新媒體藝術獨演，並應邀於5月31日至6月2日赴美參加舊金山國際藝術節（San Francisco International Arts Festival），除進行三場演出，還將與其他藝術家舉辦藝術講座，並將在American Conservatory Theatre舉行表演工作坊。

《Solo Date》講述一個失去摯愛的不朽靈魂，孤寂之苦使他透過民間信仰、甚至於人工智慧科技重製了過去，然而那些無法言說的謊言和秘密，卻吞噬了他與舊愛重逢的悸動，使他踏上一場註定無疾而終的旅程。整齣戲令觀眾不禁省思：電腦行為是否可能與人類行為相似到無法分辨的程度？

創作者蔡柏璋畢業於英國倫敦皇家中央演說暨戲劇學院音樂劇場，作品《Solo Date》2016年受文化部補助於愛丁堡藝穗節演出，廣獲當地媒體評論好評，也因此吸引了舊金山國際藝術節藝術總監Andrew Wood的關注，並獲文化部支持赴舊金山國際藝術節演出。藉著劇中一個人的旅行，帶領觀者一同探討近未來人類與科技之間的互動與關係，相信也將帶給舊金山民眾滿滿的驚艷與感動。