連四年榮獲證交所「公司治理評鑑」上市公司前5%最高榮譽　富邦金再獲肯定

富邦金控的公司治理再次獲得肯定!台灣證券交易所公布第四屆「公司治理評鑑」結果,富邦金控經過99項指標評鑑,在受評的864家上市公司中名列前5%,連續四年榮獲最高榮譽!顯示富邦金控持續精進公司治理,致力成為國際公司治理實務標竿的決心與努力。

臺灣證券交易所於今日(29日)舉行第四屆「公司治理評鑑」頒獎典禮,富邦金控由富邦產險董事長陳燦煌代表領獎。富邦金控長期強化公司治理,此為連續四年榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」上市公司前5%的最高榮譽,也是唯二連續四年躋身前5%最高榮譽的金控業者。

「公司治理評鑑」由證交所及櫃買中心共同委託證基會辦理,全體上市櫃公司皆為評鑑對象,本屆參與評鑑共有864家上市公司。評鑑指標係依OECD公司治理5大原則擬定,分為「維護股東權益」、「平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」及「其他」共計六大面向,總共包含85項指標及14項加減分指標(合計99項指標)。

本次評鑑中,富邦金控於「平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等面向,表現優異。富邦金控重視所有股東之權益,資訊揭露充分且透明,積極鼓勵股東參與公司治理;並透過年報、網站等溝通管道,適時揭露並更新利害關係人所需之資訊;更重視董事會成員多元化,並定期執行董事會績效評估以提升董事會運作效益;富邦向來重視與工會的溝通,並率先簽訂團體協約,形塑開放溝通的企業文化。

因應全球永續發展趨勢日漸關注綠色金融的發展,氣候及社會變遷所帶來的風險、機會,到企業營運的碳稅、碳價議題,富邦金控透過「永續經營(ESG)願景工程」,以品牌精神「正向的力量」為核心,聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷,結合金融業核心職能,逐步落實聯合國「全球永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)促進全民健康福祉、確保公平且高品質的教育機會、因應氣候變遷並採取因應措施、提升城市永續等12個目標。

有鑑於主管機關宣布新版公司治理藍圖的三年計畫已正式啟動,「深化公司治理及企業社會責任文化」將是治理藍圖的重要工作之一,也期許企業透過公司治理評鑑持續精進公司治理,以提升資本市場的國際競爭力。富邦金控也將在內部持續推動永續效能管理,藉由永續績效與業務連結,鼓勵同仁與企業的永續發展共同成長與努力。

富邦金控在公司治理的表現屢獲國內外肯定,2017年首度入選DJSI道瓊永續指數最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股,為「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者。另外,除了連續七年獲《財資 (The Asset)》雜誌頒發「公司治理白金獎」殊榮,更獲《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》雜誌連續九年評選為「亞洲地區最佳公司治理」。此外,去年亦勇奪多項企業社會責任殊榮的肯定,《財訊》連續四年頒發「最佳金控企業社會責任」優質獎,更連續三年蟬聯台灣企業永續獎「台灣十大永續典範公司獎」,在在皆顯示富邦金控在公司治理上追求卓越,精益求精!