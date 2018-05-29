新北市107年學生「暑期育樂營」報名開跑!

新北市107年學生「暑期育樂營」今(29)日辦理報名開跑記者會，今年新北市所規劃、主辦或委辦的營隊，共有1,000多個梯次，提供超過30,000人次參加機會，提供學子多元、有趣及具學習意義的暑假假期。

活動開場由頂埔國小帶來充滿異國風情的手鼓表演；現場邀請副市長呂衛青與智光商工學生共同操作多彩漸層的飲料調製，介紹深受學童喜愛的職業試探育樂營；而昌福國小帶來mBOT操作，結合生活科技令人耳目一新；文化國小的疊杯國家代表隊，帶來最近最夯的疊杯花式表演，歡迎新北學子一起來瘋暑假。

副市長呂衛青表示，本市整合各局處的資源，為學子規劃一系列的暑假育樂營活動，特別建置「新北市中小學寒暑期育樂營網站」協助家長解決尋求營隊資源的困擾，期待家長利用暑假參加親子共學的營隊活動，增進情感交流，達到「大人放心，小孩開心」的親子雙贏，營造「陪伴愛就夠」的幸福感。

今年新北市所規劃、主辦或委辦的營隊，共有1,000多個梯次，提供超過30,000人次參加機會，當中有許多具有特色或推陳出新的新營隊，例如「Fun coding」營隊，將指導學生透過簡易程式可讓機器人執行有趣任務；「職業試探育樂營」依學校特色專長辦理各項職業試探育樂營活動，提供全程免費具「動手做」特色的體驗課程，輔導學生試探職業基礎知能，以強化學生生涯發展藍圖。家庭教育中心辦理「祖孫動健康，幸福好時光」營隊，是唯一「祖孫限定」的暑期營隊，透過寓教於樂的手作與身體活動課程，增加祖孫互動樂趣。

目前各公私立學校自行開設的暑期營隊活動已開始報名，教育局所主辦的各項營隊將於5月29日起陸續展開報名，相關開課訊息請鎖定「新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站（http://camp.ntpc.edu.tw）」查詢。