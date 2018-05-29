擔心喝茶無法睡嗎？茶改場新品烏龍茶讓你今後不用當夜貓子

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）注動健康的消費者有口福了，行政院農業委員會融合日本「佳葉龍茶」研發我國消費者可接受的飲品「GABA烏龍茶」，除了口感獨特，再晚喝也不用擔心睡不著。未來可望在其他通路，如有機商店、超市或百貨公司或其他通路購買。

茶業改良場場長李紅曦今（29）日表示，繼日月潭台茶18號紅玉、紅烏龍與蜜香紅茶後，改良自日本引進的「佳葉龍茶」並融合了該茶品的無氧發酵工序，誘導出茶葉中的「GABA」生合成與累積，將原本的悶酸臭味研製成國人可接受的口感。

茶改場表示，歷經10餘年的研發與改良，「GABA烏龍茶」及系列產品終於能面世，目前該產品已進行技轉給國內茶飲業者。

「GABA烏龍茶」冷泡茶系列與氣泡飲。(照片由台灣英文新聞拍攝)

李紅曦場長補充，目前GABA烏龍茶的種植面積約1500公頃，皆在桃竹苗地區，未來還會擴大種植面積。

照片由農委會提供

據有148年歷史的谷芳茶業的李昌峻表示，自接受茶改場的GABA技術轉移後，所得到的支援從土壤到病蟲害的維護都有很大轉變。為生產高品質的有機GABA烏龍茶，茶葉採剛長芽不到10天的新芽嫩芯，除了茶胺酸含量非常高之外，同時提升了茶葉的甜味。

熱沖泡「GABA烏龍茶」。(照片由農委會提供)

茶改場說明，「佳葉龍茶」於1987年原創於日本，商品化的「佳葉龍茶」所富含的機能成分γ-胺基丁酸(γ- Amino Butyric Acid,GABA)含量為每100公克、150毫克以上，是發芽糙米與發酵大豆產品GABA含量的10倍以上。

茶改場解釋，「GABA」是一種天然存在於人體中的胺基酸，為哺乳動物中樞神經系統中重要的抑制性神經傳遞物質，可抑制中樞神經系統過度興奮，對腦部具有安定作用，有助放鬆和消除神經緊張。

另外，當體內缺乏「GABA」時，會導致焦慮、不安、疲倦、憂慮，因此，新品烏龍茶非常適合生活壓力大的族群飲用。而茶葉中所富含的許多保健成分，還有助於調節生理機能，提神醒腦。

經過研發與改良，將傳統「佳葉龍茶」在厭氧狀態下製成，所產生的一股悶酸臭味調整到符合國人的接受度，並以新研發的「GABA」技術作為基底開發多元飲品。

行政院農業委員會茶業改良場長李紅曦（照片左三）與產品研發與廠商合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)

