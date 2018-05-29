高雄一週內爆發2起日本腦炎 籲民眾快接種疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署表示，高雄市林園區近期新增2名日本腦炎病例，由於2人住家相距不到2.5公里，又逢日本腦炎流行季，恐爆發群聚感染，提醒民眾快接種疫苗，以降低感染風險。

疾管署表示，高雄市林園區近期新增2名日本腦炎病例，為40多歲男性及60多歲女性，分別於本（5）月13日及19日發病後就醫，經檢驗確診，目前2人仍住院治療中，同住接觸者均無疑似症狀。

2名個案住家相距不到2.5公里，且住家附近均有養豬戶、水稻田及禽舍等高風險場域，為防範疫情發生，衛生單位已持續動員防疫人員前往個案住家環境周邊進行捕蚊燈懸掛及病媒蚊誘捕等防治措施，並緊急採購疫苗提供高風險人員免費接種。

疾病管制署統計，今（2018）年截至目前國內共3例日本腦炎確定病例；臺灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中又以6至7月為流行高峰，提醒住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，應加強防蚊措施。

另外，記得帶家中滿15個月以上嬰幼兒完成疫苗接種，另住家或工作場所鄰近高風險環境或自覺有感染風險的成人，可至旅遊醫學門診評估自費接種疫苗，以降低感染風險。

三斑家蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，一般人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。