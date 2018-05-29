用電量再創新高 罕見擠入歷年前10高紀錄

（中央社記者廖禹揚台北29日電）連日高溫不斷，今天最高用電量已連續第2天刷新今年用電及歷年5月用電量最高紀錄，更罕見擠入歷年最高用電量前10名，備轉容量僅104.93萬瓩，距限電警戒紅燈僅數步之遙。

根據中央氣象局觀測資料，今天清晨至上午西半部地區出現局部陣雨及雷雨，但白天各地氣溫仍偏高，今天用電量續創新高，在下午1時37分達到3632.86萬瓩，連續第2天刷新歷年5月用電量最高紀錄。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，氣象局原預估今天氣溫約在34度左右，但上午實際氣溫較預估高出許多，約達37度，因此用電量也超越台電預估值，台電上午也上修預估最高用電量至3645萬瓩，幾乎追平去年815停電當天創下的歷年最高用電量3645.3萬瓩紀錄。

今天用電量紀錄為歷年最高用電量排名第6高，鄭有財說，往年進入用電量前10高紀錄通常會在6到9月發生，5月出現逾3600萬瓩紀錄相當罕見，而今天雖開始有午後雷陣雨，但持續性與範圍仍待觀察，明後天應都還是高溫炎熱天氣，尖峰負載預估也在3640萬瓩左右。

裝置容量55萬瓩的台中火力電廠8號機今天雖已歸隊，但仍持續升載中，發電量有限；且昨晚台塑化汽電共生廠A號機故障，影響約50到60萬瓩，使今天備轉容量率跌破3%，僅剩2.89%，備轉容量僅104.93萬瓩，距限電警戒紅燈門檻僅剩14.93萬瓩。台塑化汽電共生廠A號機與仍在檢修的大林1號機都預估在6月初才能重新歸隊。

歷年最高用電量前10高紀錄依序為2017年8月15日3645.3萬瓩、2017年9月27日3641.9萬瓩、2017年8月11日3641.7萬瓩、2017年8月17日3639.1萬瓩、2017年8月16日3639萬瓩、2018年5月29日3632.86萬瓩、2017年8月18日3629.5萬瓩、2017年8月8日3626.7萬瓩、2017年9月26日3626.3萬瓩、2017年7月25日3621.3萬瓩。