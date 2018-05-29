(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)你的電腦也在不知不覺中，變成駭客的挖礦機了嗎？美媒指出，一個最近被發現的惡意挖礦軟體，竟然藏身在亞馬遜的雲端服務之中。

美媒《Quartz》報導，爲了追求快速金錢報酬，現在又愈來愈多駭客，入侵一般人電腦，來進行所謂的挖礦行爲。

報導指出，直到目前爲止，一款名叫Xbooster的惡意挖礦軟體，已透過入侵他人電腦偷偷挖門羅幣（monero），得手10萬美元。《Quartz》説明，駭客看上門羅幣的原因，只要是因爲該虛擬貨幣比比特幣隱秘，而且比較好挖。

Netskope公司創辦人説明，Xbooster藏身在亞馬遜雲端服務之中，並遠端遙控受害電腦，挖取門羅幣並將資料送回。創辦人補充，只要民衆不小心點開電子郵件、點到搜尋結果上出現的淪陷網頁（compromised website）、或是在下載免費軟體時被安後門，都可能讓電腦變成駭客的挖礦機。

《Quartz》説明，電腦必須要解出複雜數學問題，並在網絡内確認交易，才能得到虛擬貨幣。但在計算數學問題的過程中，電腦會耗掉巨大的計算能力，因此爲了提高效率，駭客必須入侵他人電腦，讓它們分擔運算（好奇實際數學問題的讀者，請參考這裡，内文為英文）。然而，要挖比特幣等成熟的虛擬貨幣，多半需要將近一整間倉庫專業電腦的數學運算力，對駭客來説實在划不來。不過，門羅幣等小衆貨幣，則只要較小的運算能力，就可以得手。

Netskope公司創辦人表示，目前仍不知Xbooster的主人身在何處，且他該人透過挖礦的手的金錢，應該還不多，因此恐怕難以追蹤。

別再亂點連結！小心電腦變駭客挖礦機

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