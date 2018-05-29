第一季全球豪宅房價指數  台北跌幅第二高 

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）公布了第一季「全球豪宅指數」，調查的43個城市中，南韓首爾江南區漲幅最驚人，年增達24.7%。台北豪宅價格則跌了7.4%，排名倒數第二，僅優於瑞典首都茲德哥爾摩的8.4%跌幅。

自由時報報導，萊坊的「全球豪宅指數」（Knight Frank Prime Global Cities Index）是根據各國官方統計機構或央行公布的房價數據，追蹤全球主要城市成交總價前5%的豪宅價格作為基礎。

萊坊指出，由於全球主要國家升息推升房貸成本，本季豪宅價格走跌城市從16個增加到23個，預期未來全球豪宅市場漲勢會趨於和緩。以區域來看，亞太地區豪宅價格依舊傲視全球，前十名中就有5個城市，包括首爾、廣州、上海、雪梨、墨爾本。

儘管首爾政府推出壓抑房價措施，卻未能澆熄黃金地段江南區房市的投機活動，房價增幅一舉取代上季的廣州。

自由時報引述瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛報導，雖然從去年文在寅上任後，即針對「投機過熱區」祭出限制貸款40%，及加重售屋資本利得稅，但政策效用不大，房價持續飆升。

南韓國土交通部更推出限制新屋的購買權轉售，並於今年加碼拉高舊屋改建門檻，但此等措施大幅削減市場供給，反而使供需失衡狀況惡化，促升房價。