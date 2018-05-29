提振國內旅遊 台南大員皇冠假日酒店六月住宿第2晚免費

交通部觀光局粗估全年度國民旅遊1.8億人次，是近5年國旅最差的一次。為了刺激與提高國內旅遊的意願，因此發起「南部灣域住宿優惠活動-住1晚、送1晚」方案，台南大員皇冠假日酒店全力支持，凡六月平日(週一至週四)入住豪華家庭房第1晚只要NT$6,270起，享第2晚住宿免費，但須連續住2晚，並同步規劃「國民旅遊卡優惠住房」，包括：3天2夜NT$8,800起(限週五至週六)，以及2天1夜NT$3,999起(限週日至週四)的優惠住房專案，鼓勵公務人員留在臺灣國內旅遊，一樣可以玩得開心，住得過癮。

為提升南部灣域旅遊意願，交通部觀光局與台南、高雄、屏東、台東及澎湖等5個縣市旅宿業者合作推出3人同行優惠活動「住1晚、送1晚」方案，旅客須連續2天住同一間旅宿者，才享第2晚住宿免費。即日起至2018年6月28日止，台南大員皇冠假日酒店提供豪華家庭房NT$6,270起，或和風客房NT$7,810起，皆享有第2晚住宿免費。

另外，台南大員皇冠假日酒店也針對公務人員規劃了「國民旅遊卡3天2夜與2天1夜的優惠住房」，凡週五至週日期間連續入住2晚者，3天2夜每房NT$8,800起，每房加碼贈送289吧雙人下午茶1份 (價值NT$888+10%)以及台南開頂雙層巴士車票；或是週日至週四期間入住1晚者，2天1夜每房NT$3,999起，每房加碼贈送台南市古蹟觀光旅遊優惠票4選1(赤崁樓、安平樹屋、安平古堡、億載金城)。本專案於即日起至2018年12月23日期間入住有效，皆含自助式早餐，但需另加10%服務費。高CP值的優惠住房搶在暑假前推出，就是為了鼓勵公務人員休假旅遊，促進國內觀光。