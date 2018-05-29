派遣APP誕生　有助身心障礙學員生活訓練

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）弘光科技大學資訊管理系學生參訪瑪利亞社會福利基金會，看到心智障礙技職班學員不太會回報執行清潔工作進度，而設計出「克利特工」應用APP，老師透過該軟體派工、檢核工作進度，該APP更可擴大延伸用在其他身心障礙者職訓上。

學生林柏諺說，「克利」就是英文CLEAN清潔的意思，特工就像是遊戲中執行任務的特務，因此命名「克利特工」，內容呈現出的是畫風可愛的介面，藉由遊戲互動的方式，把工作檢核表變得有趣。

學生詹鈞翔指出，一年半前參訪時，發現技職班學員執行老師指派的校園清潔工作，完成工作要回報時不太會表達，加上看到學員八成以上使用智慧型手機，和同學齊發想，打算用手機幫助他們從遊戲中記錄工作，甚至提高工作樂趣與效率。

詹鈞翔說，軟體設計一開始便是鎖定心智障礙學員，花了很多時間去和學員聊天溝通，才做出他們感興趣的介面角色及適合學員操作的簡易設計，軟體開發完成已經提供給瑪利亞的老師使用。

這個軟體操作超簡單，老師只要拿出手機，在介面上點選學員資料，接著派工，學員便會收到任務分配指令，完成任務後回報，老師收到任務完成訊息，便給學員獎勵金幣，獲得的獎勵金幣可以用來購買軟體上的不同角色與寵物。老師及學員說，「執行清潔工作像玩遊戲，簡單的工作紀錄表竟然變得這麼有趣。」

助理教授林俊榮表示，學生由關懷心智障礙者的角度發想，設計出「有愛」的實用軟體，更貼心地拍片解說如何簡易操作。此外，這套軟體未來可以擴大運用到其他身心障礙者職訓上，隨時都可以掌控進度，相當便利。