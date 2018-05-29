益生菌食品新制 這2種菌最快108年限用

（中央社記者張茗喧台北29日電）吃益生菌改善排便的民眾注意，食藥署表示，常用於益生菌的「糞腸球菌」及「屎腸球菌」恐使人體對抗生素產生抗藥性，生病時恐無藥可用，最快明年7月起將限制使用。

衛生福利部食品藥物管理署去年10月首度預告，「糞腸球菌」及「屎腸球菌」不得作為食品原料，今天二度預告，若業者堅持使用這兩種菌株製作食品，應附上毒性試驗、菌株基本資料等，專案審查通過才可使用。

食藥署食品組簡任技正林旭陽表示，「糞腸球菌」「屎腸球菌」主要從糞便及腸道中分離出來，也可能從環境中分離取得，目前廣泛使用於膠囊、錠劑或添加到乳酸菌飲料裡，吃下肚後會存在腸道中，容易使人體對抗生素產生抗藥性，未來生病恐無藥可醫。

林旭陽說，由於近年有醫師在治療病人時，發現用藥無效，透過細菌培養才發現是這兩類腸球菌導致，因此考量民眾用藥安全，才打算禁用。

不過，預告期間有業者指出，並非所有腸球菌都會導致抗藥性，因此才稍作放寬，若業者有使用需求，應檢具菌株基本資料及詳細生產加工過程、基因毒性、90天餵食毒性等資料，經專案審查通過後才可使用。

林旭陽指出，新規定預計明年7月上路，違者將依食品安全衛生管理法開罰新台幣3萬至300萬元。（編輯：管中維）1070529