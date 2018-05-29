〈時評〉誰在講中華民國？

因世衛大會（WHA）再度將台灣拒於門外，我衛福部長陳時中為表達台灣的憤怒與不滿，於大會首日向世衛組織（WHO）遞交署名「中華民國（台灣）衛生部長」的抗議信。

老實說，今天除了用違背事實的台灣（中國的一省）才可能順利獲得中國默認首肯以觀察員身分進入世衛大會會場，其餘不管是用「中華民國」、「中華民國（台灣）」或「台灣」名義，中國想必都會大唱反調。問題是：同樣面對中國的強力杯葛，不同的名稱，對中國以外的國家卻能釋出不同的意涵。

首先，「中華民國」這塊招牌既與「中國」混淆（嚴重到我總統出訪時，竟然有友邦吹奏起中國國歌義勇軍進行曲迎迓的），又牽涉名份之爭，在舉世對「中國」即「中華人民共和國」之簡稱的共識下，「中華民國」還有魚目混珠的空間嗎？其次，畫蛇添足的「中華民國（台灣）」是啥東西，連土生土長的台灣人恐怕都要滿頭霧水了，老外會知道它是什麼豈不奇矣怪哉？是則，以「台灣」之名向世衛（甚至於向全世界）發聲，有什麼好顧忌的，又那會招來什麼多餘的損失？

世衛大會會場內，受托「仗義執言」的邦交國衛生部長開口閉口的Taiwan政府與人民，請問陳時中部長，要翻譯成「台灣政府與人民」，還是「中華民國政府與人民」或「中華民國（台灣）政府與人民」？跟我無邦交的美國、紐西蘭、加拿大、日本、德國、澳洲，紛紛跳出來為我發聲，這些國家的衛生部長們，左一句Taiwan、右一句Taiwan，有誰聽到Republic of China或Republic of China（Taiwan）來著？

北美東部時區2016年12月2日下午4時50分，當選美國總統的川普在推特發文：「臺灣總統今天打電話給我，祝賀我贏得總統選舉。謝謝！（The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning the Presidency. Thank you!）」，誰跟妳中華民國總統（The President of the Republic of China）？誰跟妳中華民國（台灣）總統（The President of the Republic of China（Taiwan））？

1979年1月1日，美國正式和中華人民共和國建交，保障台灣安全與區域穩定的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）於同一天生效。旨在促進臺灣與美國高層交流互訪的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），經美國總統川普於2018年3月16日簽署生效。在美國白宮有《台灣關係法》、《台灣旅行法》，請問：《中華民國關係法》、《中華民國旅行法》在那裡？《中華民國（台灣）關係法》、《中華民國（台灣）旅行法》又在那裡？

總言之，在國際社會，於今根本沒人在講「中華民國」！在台灣，倒有一群人還在硬逼大家把「中華民國」當神主牌頂禮膜拜的，只是這些人自己到中國卻絕口不（敢）提「中華民國」四個字！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）