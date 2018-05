〈時評〉誰在講中華民國？

因世衛大會(WHA)再度將台灣拒於門外,我衛福部長陳時中為表達台灣的憤怒與不滿,於大會首日向世衛組織(WHO)遞交署名「中華民國(台灣)衛生部長」的抗議信。

老實說,今天除了用違背事實的台灣(中國的一省)才可能順利獲得中國默認首肯以觀察員身分進入世衛大會會場,其餘不管是用「中華民國」、「中華民國(台灣)」或「台灣」名義,中國想必都會大唱反調。問題是:同樣面對中國的強力杯葛,不同的名稱,對中國以外的國家卻能釋出不同的意涵。

首先,「中華民國」這塊招牌既與「中國」混淆(嚴重到我總統出訪時,竟然有友邦吹奏起中國國歌義勇軍進行曲迎迓的),又牽涉名份之爭,在舉世對「中國」即「中華人民共和國」之簡稱的共識下,「中華民國」還有魚目混珠的空間嗎?其次,畫蛇添足的「中華民國(台灣)」是啥東西,連土生土長的台灣人恐怕都要滿頭霧水了,老外會知道它是什麼豈不奇矣怪哉?是則,以「台灣」之名向世衛(甚至於向全世界)發聲,有什麼好顧忌的,又那會招來什麼多餘的損失?

世衛大會會場內,受托「仗義執言」的邦交國衛生部長開口閉口的Taiwan政府與人民,請問陳時中部長,要翻譯成「台灣政府與人民」,還是「中華民國政府與人民」或「中華民國(台灣)政府與人民」?跟我無邦交的美國、紐西蘭、加拿大、日本、德國、澳洲,紛紛跳出來為我發聲,這些國家的衛生部長們,左一句Taiwan、右一句Taiwan,有誰聽到Republic of China或Republic of China(Taiwan)來著?

北美東部時區2016年12月2日下午4時50分,當選美國總統的川普在推特發文:「臺灣總統今天打電話給我,祝賀我贏得總統選舉。謝謝!(The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning the Presidency. Thank you!)」,誰跟妳中華民國總統(The President of the Republic of China)?誰跟妳中華民國(台灣)總統(The President of the Republic of China(Taiwan))?

1979年1月1日,美國正式和中華人民共和國建交,保障台灣安全與區域穩定的《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)於同一天生效。旨在促進臺灣與美國高層交流互訪的《台灣旅行法》(Taiwan Travel Act),經美國總統川普於2018年3月16日簽署生效。在美國白宮有《台灣關係法》、《台灣旅行法》,請問:《中華民國關係法》、《中華民國旅行法》在那裡?《中華民國(台灣)關係法》、《中華民國(台灣)旅行法》又在那裡?

總言之,在國際社會,於今根本沒人在講「中華民國」!在台灣,倒有一群人還在硬逼大家把「中華民國」當神主牌頂禮膜拜的,只是這些人自己到中國卻絕口不(敢)提「中華民國」四個字!

(作者為台灣教授協會前副秘書長,新竹教育大學退休副教授)